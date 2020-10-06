Гетце может стать игроком ПСВ

28-летний немецкий атакующий полузащитник Марио Гетце может продолжить карьеру в нидерландском ПСВ. Футболист уже проходит медицинский осмотр в клубе.

Ранее Гетце выступал за мюнхенскую «Баварию» и дортмундскую «Боруссию». С лета 2020-го года футболист находится в статусе свободного агента.

Ориентировочная стоимость Гетце составляет €10,5 миллионов. В активе игрока 63 матча в составе сборной Германии, где он забил 17 мячей.