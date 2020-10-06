Мариуполь дозаявил еще одного игрока Шахтера

Клуб УПЛ арендовал Вячеслава Танковского

  • 06.10.2020 21:17
  • 506 просмотров
  • 1 комментарий
Мариуполь дозаявил еще одного игрока Шахтера
© ФК Мариуполь. Вячеслав Танковский

«Мариуполь» дозаявил для участия в УПЛ 25-летнего украинского полузащитника «Шахтера» Вячеслава Танковского. Футболист продолжает восстанавливаться после травмы голеностопа.

В минувшем сезоне Танковский также выступал в «Мариуполе» на правах аренды, провел за команду 13 матчей во всех турнирах.

Контракт Танковского с «Шахтером» рассчитан до лета 2022-го года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €300 тысяч.

Танковский — 13-й футболист «Шахтера», арендованный «Мариуполем».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УПЛ

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 06.10.2020 21:31
    +4
    Итак, сейчас в Мариуполе больше игроков Шахтера, чем в самом Шахтере!!! Может есть смысл переименовать обе команды?!!!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 06.10.2020 21:31
    +4
    Итак, сейчас в Мариуполе больше игроков Шахтера, чем в самом Шахтере!!! Может есть смысл переименовать обе команды?!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности