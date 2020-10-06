Мариуполь дозаявил еще одного игрока Шахтера

«Мариуполь» дозаявил для участия в УПЛ 25-летнего украинского полузащитника «Шахтера» Вячеслава Танковского. Футболист продолжает восстанавливаться после травмы голеностопа.
В минувшем сезоне Танковский также выступал в «Мариуполе» на правах аренды, провел за команду 13 матчей во всех турнирах.
Контракт Танковского с «Шахтером» рассчитан до лета 2022-го года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €300 тысяч.
Танковский — 13-й футболист «Шахтера», арендованный «Мариуполем».
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Источник — УПЛ
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