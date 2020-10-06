Геннадий ОРБУ: «Игрокам сборной Украины не по 50 лет»

Бывший полузащитник сборной Украины Геннадий Орбу поделился ожиданиями от ближайших поединков украинской национальной команды.

— Три игры за семь дней. Это жесткий график матчей?

— Игрокам сборной не по 50 лет, чтобы говорить о запредельной нагрузке. Тем более, что наверняка будет ротация, и не все будут играть «от звонка до звонка» все три матча.

— После товарищеского матча с Францией будут игры с Германией и Испанией в Лиге наций. На какой из матчей лучше всего «сине-желтым» сделать ставку?

— Не надо делать ставку и выбирать какой-то один матч. Это матчи больше для тренерского штаба, чтобы они могли проанализировать перспективы сборной, посмотреть, на кого можно будет делать ставку в будущем. Тот же матч с Испанией, который украинцы проиграли с крупным счетом, не должен быть показательным. В играх с сильными соперниками идет анализ и подготовка к финальной части Евро. Поэтому хорошо, что мы играем с такими сборными, как Франция, Германия и Испания, а не с Эстонией и Люксембургом. В таких играх футболисты получают опыт, а тренеры увидят слабые стороны, над которыми можно поработать, чтобы лучше подготовиться к еврочемпионату.

— Матчи с Германией и Испанией в Киеве уже частично пройдут со зрителями. Это поможет футболистам сборной Украины?

— Конечно, со зрителями всегда приятнее играть, чем без них. В присутствии болельщиков у каждого футболиста будет больше мотивации проявить себя перед тренерами, болельщиками и журналистами.