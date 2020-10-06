Геннадий ОРБУ: «Игрокам сборной Украины не по 50 лет»

Специалист считает, что в украинской национальной команде будет ротация

  • 06.10.2020 20:38
  • 982 просмотра
  • 3 комментария
Геннадий ОРБУ: «Игрокам сборной Украины не по 50 лет»
© ФК Шахтер Донецк. Геннадий Орбу

Бывший полузащитник сборной Украины Геннадий Орбу поделился ожиданиями от ближайших поединков украинской национальной команды.

— Три игры за семь дней. Это жесткий график матчей?
— Игрокам сборной не по 50 лет, чтобы говорить о запредельной нагрузке. Тем более, что наверняка будет ротация, и не все будут играть «от звонка до звонка» все три матча.

— После товарищеского матча с Францией будут игры с Германией и Испанией в Лиге наций. На какой из матчей лучше всего «сине-желтым» сделать ставку?
— Не надо делать ставку и выбирать какой-то один матч. Это матчи больше для тренерского штаба, чтобы они могли проанализировать перспективы сборной, посмотреть, на кого можно будет делать ставку в будущем. Тот же матч с Испанией, который украинцы проиграли с крупным счетом, не должен быть показательным. В играх с сильными соперниками идет анализ и подготовка к финальной части Евро. Поэтому хорошо, что мы играем с такими сборными, как Франция, Германия и Испания, а не с Эстонией и Люксембургом. В таких играх футболисты получают опыт, а тренеры увидят слабые стороны, над которыми можно поработать, чтобы лучше подготовиться к еврочемпионату.

— Матчи с Германией и Испанией в Киеве уже частично пройдут со зрителями. Это поможет футболистам сборной Украины?
— Конечно, со зрителями всегда приятнее играть, чем без них. В присутствии болельщиков у каждого футболиста будет больше мотивации проявить себя перед тренерами, болельщиками и журналистами.

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Источник — zbirna.com

(5 голосов)

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Комментарии
    Leo Leo
      Leo Leo, 06.10.2020 21:37
    0
    Гена херни не скажет..
    Ссылка
    roman75zpr
      roman75zpr, 06.10.2020 21:32
    +1
    Все правильно, в Англии м не так играют и только на пользу
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 06.10.2020 20:56
    +1
    всё по делу сказал молодец
    Ссылка
    roman75zpr
      roman75zpr, 06.10.2020 21:32
    +1
    Все правильно, в Англии м не так играют и только на пользу
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 06.10.2020 20:56
    +1
    всё по делу сказал молодец
    Ссылка
    Leo Leo
      Leo Leo, 06.10.2020 21:37
    0
    Гена херни не скажет..
    Ссылка
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