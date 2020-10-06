ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 октября

Во среду, 7 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ФУТБОЛ
21:30. Австрия - Греция 1,85 - 3,45 - 4,45
21:45. Германия - Турция 1,42 - 4,85 - 8,00
21:45. Италия - Молдова 1,03 - 15,22 - 38,00
21:45. Нидерланды - Мексика 1,82 - 3,55 - 4,80
21:45. Польша - Финляндия 1,73 - 3,60 - 5,10
21:45. Португалия - Испания 2,71 - 3,35 - 2,73
21:45. Швейцария - Хорватия 2,34 - 3,50 - 3,15
22:10. Франция - Украина 1,23 - 6,50 - 15,00
Виталий Петровский, Sport.ua
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