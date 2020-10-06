Евгений ВОЛЫНЕЦЬ: «Колос почувствовал, что может играть со всеми»

Голкипер «Колоса» Евгений Волынец ответил на вопрос о том, отошла ли его команда от вылета из Лиги Европы от «Риеки»:
«Надеюсь, что отошла. Понятно, немного осадок остался. Мы почувствовали, что можем играть со всеми командами, с «Арисом», «Риекой».
Как видим, «Риека» прошла «Копенгаген», поэтому можно со всеми играть. Главное – дисциплинировано, отдаваться на поле и все будет получаться».
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Источник — Футбольный формат
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