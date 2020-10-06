Дидье ДЕШАМ: «Я почти определился с составом на матч против Украины»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мыслями о выборе стартового состава на товарищеский матч против команды Украины.

«Да, я уже почти определился с составом, который сыграет против Украины. Ближе к сегодняшнему вечеру, после тренировки, я все решу окончательно.

Не исключаю, что те футболисты, которые в выходные сыграли за свои клубы, будут отдыхать», - сказал Дешам.

Матч Франция - Украина состоится 7 октября в Париже. Начало в 22:10 по Киеву.

Напомним, что в сборной Украины обнаружили коронавирус у Лунина и Панькива.