Дидье ДЕШАМ: «Я почти определился с составом на матч против Украины»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мыслями о выборе стартового состава на товарищеский матч против команды Украины.
«Да, я уже почти определился с составом, который сыграет против Украины. Ближе к сегодняшнему вечеру, после тренировки, я все решу окончательно.
Не исключаю, что те футболисты, которые в выходные сыграли за свои клубы, будут отдыхать», - сказал Дешам.
Матч Франция - Украина состоится 7 октября в Париже. Начало в 22:10 по Киеву.
Напомним, что в сборной Украины обнаружили коронавирус у Лунина и Панькива.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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