В ближайшее время «Валенсия» может остаться без главного тренера. Хави Гарсия хочет добровольно подать в отставку.

Наставник «Валенсии» недоволен работой клуба на трансферном рынке. Нынешним летом клуб продал ряд лидеров (Ферран Торрес, Дани Парехо, Франсис Коклен и Родриго Морено), и не нашел им достойной замены.

Напомним, в прошлом году наставник «Валенсии» Марселино Тораль был уволен из-за конфликта с президентом клуба Питером Лимом.