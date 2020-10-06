В ближайшее время «Валенсия» может остаться без главного тренера. Хави Гарсия хочет добровольно подать в отставку.
Наставник «Валенсии» недоволен работой клуба на трансферном рынке. Нынешним летом клуб продал ряд лидеров (Ферран Торрес, Дани Парехо, Франсис Коклен и Родриго Морено), и не нашел им достойной замены.
Напомним, в прошлом году наставник «Валенсии» Марселино Тораль был уволен из-за конфликта с президентом клуба Питером Лимом.
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Источник — Twitter
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