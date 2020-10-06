Врач сборной Украины: «Команда готовится к игре, работает в штатном режиме»

Врач сборной Украины Максим Бецко прокомментировал ситуацию с заражением коронавирусом двух футболистов команды.

ПЦР-тесты, которые вчера вечером были взяты у игроков и персонала сборной Украины лабораторией, авторизованной УЕФА, обнаружили наличие COVID-19 у трех представителей национальной команды. У остальных игроков и членов персонала результаты тестов отрицательные.

«Мы снова имеем некоторые осложнения. Положительными оказались тесты у Андрея Лунина, Юрия Панькива и Любомира Тошича. По правилам Федерации футбола Франции и внутренними законами страны, эти люди сейчас должны пойти на изоляцию. Мы будем думать, как их доставить домой.

Остальные игроки команды готовятся к тренировке и к игре, работаем в штатном режиме. Пока что никаких осложнений в этом смысле нет. Насколько мне известно, французская сборная пройдет тестирование сегодня, а результаты будут под вечер. Никто не знает, чего ожидать там», - сказал Бецко.

Пока УАФ ничего не сообщает о возможной отмене спарринга с Францией.