Врач сборной Украины: «Команда готовится к игре, работает в штатном режиме»

Максим Бецко высказался о ситуации с заражением коронавирусом игроками сборной

  • 06.10.2020 14:47
  • 633 просмотра
  • 1 комментарий
Врач сборной Украины: «Команда готовится к игре, работает в штатном режиме»
© УАФ

Врач сборной Украины Максим Бецко прокомментировал ситуацию с заражением коронавирусом двух футболистов команды.

ПЦР-тесты, которые вчера вечером были взяты у игроков и персонала сборной Украины лабораторией, авторизованной УЕФА, обнаружили наличие COVID-19 у трех представителей национальной команды. У остальных игроков и членов персонала результаты тестов отрицательные.

«Мы снова имеем некоторые осложнения. Положительными оказались тесты у Андрея Лунина, Юрия Панькива и Любомира Тошича. По правилам Федерации футбола Франции и внутренними законами страны, эти люди сейчас должны пойти на изоляцию. Мы будем думать, как их доставить домой.

Остальные игроки команды готовятся к тренировке и к игре, работаем в штатном режиме. Пока что никаких осложнений в этом смысле нет. Насколько мне известно, французская сборная пройдет тестирование сегодня, а результаты будут под вечер. Никто не знает, чего ожидать там», - сказал Бецко.

Пока УАФ ничего не сообщает о возможной отмене спарринга с Францией.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская ассоциация футбола

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 06.10.2020 15:10
    -1
    Если начались такие заявления, пора отменять матчи сборной.
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности