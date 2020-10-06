Ролан Гаррос. Стали известны все пары 1/4 финала у женщин

Во вторник доиграли последний матч четвертого круга

  • 06.10.2020 14:06
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Ролан Гаррос. Стали известны все пары 1/4 финала у женщин
© Ролан Гаррос. Петра Квитова

Пятого и шестого октября на Открытом чемпионате Франции по теннису состоялись матчи четвертого круга в нижней половине женской сетки. 
 
София Кенин, Петра Квитова и Лаура Зигемунд одержали победы в понедельник, еще один матч из-за дождя был перенесен на вторник. Победу в нем праздновала Даниэль Коллинс из США.

Ролан Гаррос. Четвертый круг
 
Нижняя часть сетки

 Жабер [30] –  Коллинс – 4:6, 6:4, 4:6
 Ферро –  Кенин [4] – 6:2, 2:6, 1:6

 Квитова [7] Чжан Шуай – 6:2, 6:4
 Зигемунд  Бадоса Хиберт  – 7:5, 6:2

Пары 1/4 финала
 
Верхняя часть сетки

 Свёнтек –  Тревизан [Q]
 Свитолина [3] –  Подороска [Q]

Нижняя часть сетки

 Коллинс –  Кенин [4]
 Квитова [7] –  Зигемунд

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Источник — Sport.ua

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