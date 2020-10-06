Ролан Гаррос. Стали известны все пары 1/4 финала у женщин

Пятого и шестого октября на Открытом чемпионате Франции по теннису состоялись матчи четвертого круга в нижней половине женской сетки.



София Кенин, Петра Квитова и Лаура Зигемунд одержали победы в понедельник, еще один матч из-за дождя был перенесен на вторник. Победу в нем праздновала Даниэль Коллинс из США.

Ролан Гаррос. Четвертый круг



Нижняя часть сетки

Жабер [30] – Коллинс – 4:6, 6:4, 4:6

Ферро – Кенин [4] – 6:2, 2:6, 1:6

Квитова [7] – Чжан Шуай – 6:2, 6:4

Зигемунд – Бадоса Хиберт – 7:5, 6:2

Пары 1/4 финала



Верхняя часть сетки

Свёнтек – Тревизан [Q]

Свитолина [3] – Подороска [Q]

Нижняя часть сетки

Коллинс – Кенин [4]

Квитова [7] – Зигемунд