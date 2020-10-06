Ролан Гаррос. Стали известны все пары 1/4 финала у женщин

Пятого и шестого октября на Открытом чемпионате Франции по теннису состоялись матчи четвертого круга в нижней половине женской сетки.
София Кенин, Петра Квитова и Лаура Зигемунд одержали победы в понедельник, еще один матч из-за дождя был перенесен на вторник. Победу в нем праздновала Даниэль Коллинс из США.
Ролан Гаррос. Четвертый круг
Нижняя часть сетки
Жабер [30] – Коллинс – 4:6, 6:4, 4:6
Ферро – Кенин [4] – 6:2, 2:6, 1:6
Квитова [7] – Чжан Шуай – 6:2, 6:4
Зигемунд – Бадоса Хиберт – 7:5, 6:2
Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Свёнтек – Тревизан [Q]
Свитолина [3] – Подороска [Q]
Нижняя часть сетки
Коллинс – Кенин [4]
Квитова [7] – Зигемунд
Источник — Sport.ua
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