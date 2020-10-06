Ференцварош не ждет от Реброва невозможного в Лиге чемпионов

«Ференцварош» под руководством Сергея Реброва впервые за 25 лет вышел в групповой этап Лиги чемпионов, однако руководство клуба не ждет невероятного результата в противостояниях с «Барселоной», «Ювентусом» и «Динамо» Киев.

Орож Пал, руководитель клуба, призывает не забывать о домашнем чемпионате.

«Мы прошли сложную квалификацию, а группа Лиги чемпионов стала для нас наградой. Конечно, мы хотим достичь хорошего результата, но нужно реалистично смотреть на то, против кого придется играть. Главная цель - это снова выиграть чемпионат Венгрии».

«Если мы в новом сезоне хотим опять быть в еврокубках, то свой чемпионат является приоритетом. И не забываем о Лиге чемпионов, о матчах с «Ювентусом», «Барселоной» и «Динамо».

«Смотрим на все реалистично. Я не буду говорить, что мы точно наберем много очков, но отдадим все силы и покажем себя», - сказал Орож.

Ребров дважды кряду приводил команду к чемпионскому титулу.