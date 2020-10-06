Ференцварош не ждет от Реброва невозможного в Лиге чемпионов

Орож Пал считает, что нельзя забывать про чемпионат Венгрии

  • 06.10.2020 14:29
  • 3646 просмотров
  • 13 комментариев
Ференцварош не ждет от Реброва невозможного в Лиге чемпионов
© fradi.hu

«Ференцварош» под руководством Сергея Реброва впервые за 25 лет вышел в групповой этап Лиги чемпионов, однако руководство клуба не ждет невероятного результата в противостояниях с «Барселоной», «Ювентусом» и «Динамо» Киев.

Орож Пал, руководитель клуба, призывает не забывать о домашнем чемпионате.

«Мы прошли сложную квалификацию, а группа Лиги чемпионов стала для нас наградой. Конечно, мы хотим достичь хорошего результата, но нужно реалистично смотреть на то, против кого придется играть. Главная цель - это снова выиграть чемпионат Венгрии».

«Если мы в новом сезоне хотим опять быть в еврокубках, то свой чемпионат является приоритетом. И не забываем о Лиге чемпионов, о матчах с «Ювентусом», «Барселоной» и «Динамо».

«Смотрим на все реалистично. Я не буду говорить, что мы точно наберем много очков, но отдадим все силы и покажем себя», - сказал Орож.

Ребров дважды кряду приводил команду к чемпионскому титулу.

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Источник — ФК Ференцварош

(11 голосов)

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Комментарии
    Александр Рой
      Александр Рой, 06.10.2020 15:32
    0
    Forever_young_12, 06.10.2020 15:27
    Может ты хочешь пройти тест Айзенка для проверки интелекта, чтобы общаться со мной??
    Во первых, ты так и не ответил на вопрос,понял ли ты о ком ребус.
    Во вторых интеЛЛект с двумя Л, учи орфографию, интеллектуал 😅😂😏
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 06.10.2020 15:31
    +2
    Знову купа бидлокоментаторів.
    Сеча в голову ударила у Олежки і Forever_young_12.
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 06.10.2020 15:27
    -1
    Александр Рой, 06.10.2020 15:24
    Туповат сын твоей матери, хватит мозгов кто это?
    Или сложный ребус?
    Может ты хочешь пройти тест Айзенка для проверки интелекта, чтобы общаться со мной??
    Ссылка
    Александр Рой
      Александр Рой, 06.10.2020 15:24
    +1
    Forever_young_12, 06.10.2020 15:13
    Ты я вижу несколько туповат для общения
    Туповат сын твоей матери, хватит мозгов кто это?
    Или сложный ребус?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 06.10.2020 15:14
    -3
    Forever_young_12, 06.10.2020 14:43
    Ждать невозможного от встеч с Ювентусом и Барсой пожалуй не стоит.
    Но ВЗДРЮЧИТЬ куевский курятник вы просто обязаны
    +
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 06.10.2020 15:13
    -4
    Александр Рой, 06.10.2020 15:05
    Ну да, та команда которая прописана в Мариуполе, но с кого-то перепуга играет в столице
    Ты я вижу несколько туповат для общения
    Ссылка
    Александр Рой
      Александр Рой, 06.10.2020 15:05
    0
    Forever_young_12, 06.10.2020 14:55
    рой диких ос, ну ты прекрасно понял о каком курятнике идёт речь
    Ну да, та команда которая прописана в Мариуполе, но с кого-то перепуга играет в столице
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 06.10.2020 14:55
    -5
    Александр Рой, 06.10.2020 14:52
    Ференц же не попал в одну группой с Мариупольским шахтером, что бы обязательно вздрючить курятник и обезьянник в одном лице 😏😅
    рой диких ос, ну ты прекрасно понял о каком курятнике идёт речь
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 06.10.2020 14:54
    +2
    коню понятно, усиливаться надо, а то вся команда как 1 игрок средний стоит
    Ссылка
    Александр Рой
      Александр Рой, 06.10.2020 14:52
    +1
    Forever_young_12, 06.10.2020 14:43
    Ждать невозможного от встеч с Ювентусом и Барсой пожалуй не стоит.
    Но ВЗДРЮЧИТЬ куевский курятник вы просто обязаны
    Ференц же не попал в одну группой с Мариупольским шахтером, что бы обязательно вздрючить курятник и обезьянник в одном лице 😏😅
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 06.10.2020 14:43
    -12
    Ждать невозможного от встеч с Ювентусом и Барсой пожалуй не стоит.
    Но ВЗДРЮЧИТЬ куевский курятник вы просто обязаны
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 06.10.2020 14:38
    +1
    Еще бы)))) нужно быть реалистами)
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 06.10.2020 14:38
    +1
    Еще бы)))) нужно быть реалистами)
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 06.10.2020 15:31
    +2
    Знову купа бидлокоментаторів.
    Сеча в голову ударила у Олежки і Forever_young_12.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 06.10.2020 14:54
    +2
    коню понятно, усиливаться надо, а то вся команда как 1 игрок средний стоит
    Ссылка
    Александр Рой
      Александр Рой, 06.10.2020 15:24
    +1
    Forever_young_12, 06.10.2020 15:13
    Ты я вижу несколько туповат для общения
    Туповат сын твоей матери, хватит мозгов кто это?
    Или сложный ребус?
    Ссылка
    Александр Рой
      Александр Рой, 06.10.2020 14:52
    +1
    Forever_young_12, 06.10.2020 14:43
    Ждать невозможного от встеч с Ювентусом и Барсой пожалуй не стоит.
    Но ВЗДРЮЧИТЬ куевский курятник вы просто обязаны
    Ференц же не попал в одну группой с Мариупольским шахтером, что бы обязательно вздрючить курятник и обезьянник в одном лице 😏😅
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 06.10.2020 14:38
    +1
    Еще бы)))) нужно быть реалистами)
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 06.10.2020 14:38
    +1
    Еще бы)))) нужно быть реалистами)
    Ссылка
    Александр Рой
      Александр Рой, 06.10.2020 15:32
    0
    Forever_young_12, 06.10.2020 15:27
    Может ты хочешь пройти тест Айзенка для проверки интелекта, чтобы общаться со мной??
    Во первых, ты так и не ответил на вопрос,понял ли ты о ком ребус.
    Во вторых интеЛЛект с двумя Л, учи орфографию, интеллектуал 😅😂😏
    Ссылка
    Александр Рой
      Александр Рой, 06.10.2020 15:05
    0
    Forever_young_12, 06.10.2020 14:55
    рой диких ос, ну ты прекрасно понял о каком курятнике идёт речь
    Ну да, та команда которая прописана в Мариуполе, но с кого-то перепуга играет в столице
    Ссылка
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