Евгений ЧЕБЕРКО: «О вызове в сборную Украины узнал из соцсетей. Не ожидал»

Защитник австрийского ЛАСКа Евгений Чеберко рассказал о дебютном вызове в сборную Украины на матчи против Франции, Германии и Испании.

«О вызове в сборную узнал тогда, когда начали поздравлять, поскольку у меня в то время была тренировка. Позже увидел в соцсетях, что меня вызвали. Конечно, было неожиданно».



«Волнение присутствует, но оно не очень ощутимо, поскольку многих ребят я знаю, в сборной царит хорошая атмосфера».

«До первого матча еще есть время, но если бы мне пришлось выйти на поле, то я бы переживал. Но после первого же паса волнения бы исчезло», - сказал Чеберко.