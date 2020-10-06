Евгений ЧЕБЕРКО: «О вызове в сборную Украины узнал из соцсетей. Не ожидал»

Игрок может дебютировать в национальной команде

  • 06.10.2020 12:45
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Евгений ЧЕБЕРКО: «О вызове в сборную Украины узнал из соцсетей. Не ожидал»
© uaf.ua

Защитник австрийского ЛАСКа Евгений Чеберко рассказал о дебютном вызове в сборную Украины на матчи против Франции, Германии и Испании.

«О вызове в сборную узнал тогда, когда начали поздравлять, поскольку у меня в то время была тренировка. Позже увидел в соцсетях, что меня вызвали. Конечно, было неожиданно».

«Волнение присутствует, но оно не очень ощутимо, поскольку многих ребят я знаю, в сборной царит хорошая атмосфера».

«До первого матча еще есть время, но если бы мне пришлось выйти на поле, то я бы переживал. Но после первого же паса волнения бы исчезло», - сказал Чеберко.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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