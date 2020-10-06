Дарья Лопатецкая – Оксана Селехметьева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга юниорского Ролан Гаррос

  • 06.10.2020 11:33
  • 1262 просмотра
  • 1 комментарий
Дарья Лопатецкая – Оксана Селехметьева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© facebook.com/UkrainianTennisFederation

Шестого октября Дарья Лопатецкая играет матч второго круга юниорского Открытого чемпионата Франции. 

Украинка проводит встречу против восьмой сеяной Оксаны Селехметьевой из России. 

ТУРНИРНАЯ СЕТКА (юниорки)

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    sv_2000
    online
      sv_2000, 06.10.2020 13:05
    0
    Посмотрел пару геймов. Россиянка интереснее выглядит, Даянообразно)) Атакует, попадает, мажет. Даша в защите, вроде НО и не было особо, но как-то она через раз мягчит, набрасывает на хавкорт, глубину не держит. Но игра весьма смотрибельна. Но по паре геймом каких-то глубоких выводов сделать нельзя, понятно. Сейчас медицинский таймаут.... Что-то у Даши со спиной... Беда, прям, у нее со здорловьем в таком юном возрасте.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 06.10.2020 13:05
    0
    Посмотрел пару геймов. Россиянка интереснее выглядит, Даянообразно)) Атакует, попадает, мажет. Даша в защите, вроде НО и не было особо, но как-то она через раз мягчит, набрасывает на хавкорт, глубину не держит. Но игра весьма смотрибельна. Но по паре геймом каких-то глубоких выводов сделать нельзя, понятно. Сейчас медицинский таймаут.... Что-то у Даши со спиной... Беда, прям, у нее со здорловьем в таком юном возрасте.
    Ссылка
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