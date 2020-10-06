Дарья Лопатецкая – Оксана Селехметьева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Шестого октября Дарья Лопатецкая играет матч второго круга юниорского Открытого чемпионата Франции.
Украинка проводит встречу против восьмой сеяной Оксаны Селехметьевой из России.
ТУРНИРНАЯ СЕТКА (юниорки)
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Источник — Sport.ua
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