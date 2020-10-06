Филипп БУДКОВСКИЙ: «Конопля заслужил вызов в сборную Украины»

Форвард «Десны» Филипп Будковский прокомментировал вызов в сборную Украины правого защитника Ефима Конопли, который может дебютировать в национальной команде.

«Думаю, что Конопля заслужил. Тымчик сломался, позиция освободилась. Ефим - один из лучших, вызывается в молодежную сборную и сейчас его шанс быть в национальной сборной Украины».

«Поздравили всей командой», - сказал Будковский.