Филипп БУДКОВСКИЙ: «Конопля заслужил вызов в сборную Украины»

Игрок прокомментировал успех партнера по команде

  • 06.10.2020 12:06
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  • 1 комментарий
Филипп БУДКОВСКИЙ: «Конопля заслужил вызов в сборную Украины»
© uaf.ua

Форвард «Десны» Филипп Будковский прокомментировал вызов в сборную Украины правого защитника Ефима Конопли, который может дебютировать в национальной команде.

«Думаю, что Конопля заслужил. Тымчик сломался, позиция освободилась. Ефим - один из лучших, вызывается в молодежную сборную и сейчас его шанс быть в национальной сборной Украины».

«Поздравили всей командой», - сказал Будковский.

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Источник — Футбольный формат

(2 голоса)

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Комментарии
    Ivan-Bogun
      Ivan-Bogun, 06.10.2020 12:20
    -1
    Ще Філіпова треба визвати в збірну! Він теж заслужив!
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