Филипп БУДКОВСКИЙ: «Конопля заслужил вызов в сборную Украины»

Форвард «Десны» Филипп Будковский прокомментировал вызов в сборную Украины правого защитника Ефима Конопли, который может дебютировать в национальной команде.
«Думаю, что Конопля заслужил. Тымчик сломался, позиция освободилась. Ефим - один из лучших, вызывается в молодежную сборную и сейчас его шанс быть в национальной сборной Украины».
«Поздравили всей командой», - сказал Будковский.
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Источник — Футбольный формат
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