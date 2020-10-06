ДЕНТИНЬО: «Шахтеру сейчас сложно, нам не нравится терять очки»

Форвард прокомментировал последние результаты команды

  • 06.10.2020 11:11
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  • 3 комментария
ДЕНТИНЬО: «Шахтеру сейчас сложно, нам не нравится терять очки»
© shakhtar.com

Форвард «Шахтера» Дентиньо прокомментировал матч УПЛ с «Десной», в котором игрок вышел на замену и точным ударом помог команде сыграть 2:2.

– Был очень тяжелый первый тайм с «Десной». Пропустили два гола в ситуациях, нам не свойственных. Украинский чемпионат прибавляет, и наша команда должна быть более внимательной в игре, чтобы вернуться к победам. Чтобы «Шахтер» вновь занимал то место, которое заслуживает, – первое.

– Нетипичная ситуация: после пяти туров три ничьих. Как внутри коллектива переживаете этот момент?
– Действительно, сложно. Нам не нравится терять очки, мы обязаны прибавлять. Будем много-много тренироваться, чтобы, когда начнутся матчи, снова начать побеждать и выйти на первое место.

– Именно благодаря твоему голу в ворота «Десны» «Шахтеру» удалось избежать поражения на выезде. Что он для тебя значит?
– Это очень важный гол. Я долго ждал, когда наконец вернусь на поле, при этом всегда хорошо тренировался. Сейчас, имея такую возможность, я забил. Надеюсь, продолжу показывать свой футбол не только когда уступаем, но и когда выигрываем. Буду помогать «Шахтеру», ведь я прекрасно знаю свой потенциал. У меня есть многое, чтобы помочь клубу. Очень трудно не выходить на поле и не иметь игрового времени. В сложный момент меня поддерживала семья, и я очень счастлив, что свое возвращение на поле отметил голом. Уверен, смогу забить еще очень много мячей за «Шахтер» и быть полезным.

– Сейчас перерыв на матчи сборных. Что нужно сделать во время паузы, чтобы вернуть победную форму?
– В первую очередь отдохнуть ментально. Никто не доволен сложившейся ситуацией. Необходимо работать, тренироваться больше, больше и больше. Чтобы, когда мы вернемся после паузы, «Шахтер» мог побеждать, побеждать и побеждать.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 06.10.2020 12:17
    -1
    JulikoB, 06.10.2020 11:18
    Они будут отдыхать или тренироваться? Я так и не понял.
    Тебя прыгуна тупого это никак не должно касаться.
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    JulikoB
    online
      JulikoB, 06.10.2020 11:18
    0
    Они будут отдыхать или тренироваться? Я так и не понял.
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    khatskevich_bog
      khatskevich_bog, 06.10.2020 11:16
    +4
    Тайсона пустите по кругу в раздевалке и результат будет на лицо
    Ссылка
    khatskevich_bog
      khatskevich_bog, 06.10.2020 11:16
    +4
    Тайсона пустите по кругу в раздевалке и результат будет на лицо
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 06.10.2020 11:18
    0
    Они будут отдыхать или тренироваться? Я так и не понял.
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