УАФ начала продажу билетов на матч Украина – Германия

Украинская ассоциация футбола объявила о начале продажи билетов на домашний матч сборной Украины в рамках Лиги наций против Германии (10 октября).



Стоимость билетов - от 150 до 1000 грн. Те же условия будут и для матча против Испании (13 октября).



Отметим, что оба матча пройдут на НСК «Олимпийский». УЕФА принял решение о возможности присутствия зрителей на стадионе в количестве до 30% от общей вместимости арены.



Сообщается, что один болельщик сможет купить не больше 4 билетов, которые будут исключительно в электронном формате. При входе на стадион нужно будет предъявить документ с фотографией, удостоверяющий личность. На стадионе нужно будет соблюдать дистанцию в 1,5 м, носить маску, избегать рукопожатий и занимать исключительно свое место.



Купить билеты можно по ссылке.