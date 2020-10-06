УАФ начала продажу билетов на матч Украина – Германия

Стоимость – от 150 до 1000 грн

  • 06.10.2020 10:18
  • 786 просмотров
  • 2 комментария
УАФ начала продажу билетов на матч Украина – Германия
© УАФ

Украинская ассоциация футбола объявила о начале продажи билетов на домашний матч сборной Украины в рамках Лиги наций против Германии (10 октября).
 
Стоимость билетов - от 150 до 1000 грн. Те же условия будут и для матча против Испании (13 октября).
 
Отметим, что оба матча пройдут на НСК «Олимпийский». УЕФА принял решение о возможности присутствия зрителей на стадионе в количестве до 30% от общей вместимости арены.
 
Сообщается, что один болельщик сможет купить не больше 4 билетов, которые будут исключительно в электронном формате. При входе на стадион нужно будет предъявить документ с фотографией, удостоверяющий личность. На стадионе нужно будет соблюдать дистанцию в 1,5 м, носить маску, избегать рукопожатий и занимать исключительно свое место. 
 
Купить билеты можно по ссылке.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(3 голоса)

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Комментарии
    DidOk
    online
      DidOk, 06.10.2020 10:34
    -1
    👍👌✋🇺🇦
    Все буде Україна !
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    con clusion
      con clusion, 06.10.2020 10:25
    -1
    И всем иметь справку об отсутствии коронавируса COVID-19
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