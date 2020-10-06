УАФ начала продажу билетов на матч Украина – Германия

Украинская ассоциация футбола объявила о начале продажи билетов на домашний матч сборной Украины в рамках Лиги наций против Германии (10 октября).
Стоимость билетов - от 150 до 1000 грн. Те же условия будут и для матча против Испании (13 октября).
Отметим, что оба матча пройдут на НСК «Олимпийский». УЕФА принял решение о возможности присутствия зрителей на стадионе в количестве до 30% от общей вместимости арены.
Сообщается, что один болельщик сможет купить не больше 4 билетов, которые будут исключительно в электронном формате. При входе на стадион нужно будет предъявить документ с фотографией, удостоверяющий личность. На стадионе нужно будет соблюдать дистанцию в 1,5 м, носить маску, избегать рукопожатий и занимать исключительно свое место.
Купить билеты можно по ссылке.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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