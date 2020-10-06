Экс-форвард Динамо перешел в бельгийский Шарлеруа

Лукаш Теодорчик будет выступать в новом клубе на правах аренды

  • 06.10.2020 09:33
  • 3529 просмотров
  • 5 комментариев
Экс-форвард Динамо перешел в бельгийский Шарлеруа
© sporting-charleroi.be

Форвард «Удинезе» Лукаш Теодорчик, известный в Украине по выступлениям в составе «Динамо», в последний день работы трансферного окна сменил клуб.

29-летний поляк ближайший сезон на правах аренды отыграет в Бельгии за «Шарлеруа».

Ранее в бельгийской лиге Теодорчик выступал в рядах «Андерлехта», который сперва арендовал форварда у «Динамо», а летом 2017 года выкупил за 4,5 миллиона евро.

В минувшем розыгрыше итальянской Серии А на счету Теодорчика 14 матчей за «Удинезе» (13 – после выхода на замену), в которых отличиться голами поляку так и не удалось.

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(4 голоса)

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Комментарии
    khatskevich_bog
      khatskevich_bog, 06.10.2020 11:05
    0
    Вот он как раз не помешал бы Луческу! только мы же гордые. А вообще Мирча должен еще на Милю смотреть
    Ссылка
    iravik83
    online
      iravik83, 06.10.2020 10:39
    -1
    Алкаш!!
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 06.10.2020 10:24
    +3
    Maslyaspor, 06.10.2020 09:59
    Вчасно Динамо його позбулась , ще й грошей наварили.
    Ой зря ты это написал.. ведь после того как он ушел с Динамо, за 2 сезона в Андерлехте, он сыграл 71 матч и забил 37 голов
    Ссылка
    Руслан Луценко
      Руслан Луценко, 06.10.2020 10:04
    -2
    Позорчик - Теодорчик
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 06.10.2020 09:59
    -2
    Вчасно Динамо його позбулась , ще й грошей наварили.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 06.10.2020 10:24
    +3
    Maslyaspor, 06.10.2020 09:59
    Вчасно Динамо його позбулась , ще й грошей наварили.
    Ой зря ты это написал.. ведь после того как он ушел с Динамо, за 2 сезона в Андерлехте, он сыграл 71 матч и забил 37 голов
    Ссылка
    khatskevich_bog
      khatskevich_bog, 06.10.2020 11:05
    0
    Вот он как раз не помешал бы Луческу! только мы же гордые. А вообще Мирча должен еще на Милю смотреть
    Ссылка
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