Экс-форвард Динамо перешел в бельгийский Шарлеруа

Форвард «Удинезе» Лукаш Теодорчик, известный в Украине по выступлениям в составе «Динамо», в последний день работы трансферного окна сменил клуб.

29-летний поляк ближайший сезон на правах аренды отыграет в Бельгии за «Шарлеруа».

Ранее в бельгийской лиге Теодорчик выступал в рядах «Андерлехта», который сперва арендовал форварда у «Динамо», а летом 2017 года выкупил за 4,5 миллиона евро.

В минувшем розыгрыше итальянской Серии А на счету Теодорчика 14 матчей за «Удинезе» (13 – после выхода на замену), в которых отличиться голами поляку так и не удалось.