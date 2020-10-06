ФОТО. Под осенним дождем. Сборная Украины начала тренировки в Париже

Насыщенный календарь матчей заставляет сборную Украины с особой тщательностью относиться к каждому дню сбора, пытаясь по максимуму использовать имеющееся время. Поэтому, чтобы минимизировать перелеты, тренерский штаб решил начать подготовку к играм с Францией, Германией и Испанией в Париже.

5 октября утром главный тренер Андрей Шевченко, его ассистент Александр Шовковский, 10 игроков из чемпионата УПЛ, а также медицинский и технический персонал сборной Украины в 11 утра вылетели чартерным рейсом из международного аэропорта «Борисполь» в направлении французской столицы. Через три часа, в 13:15 по среднеевропейскому времени, самолет из Киева приземлился в аэропорту парижского авиахаба «Шарль де Голль», откуда сине-желтые отправились в отель Hyatt Regency Chantilly в пригороде французской столицы – Шантийи. Этот гостиничный комплекс расположен в тихом уютном месте среди зеленых насаждений. Сборная Украины разместилась в двух отдельных корпусах, где никто не будет мешать ей в подготовке к первому матчу сбора.

На рецепции отеля состоялась первая встреча – одновременно с основной группой прибыли сборники из Италии. Руслан Малиновский, тренеры Мауро Тассотти, Андреа Мальдера и Андреа Аззалин были рады видеть своих партнеров по команде. Сразу же после поселения команда отправилась на обед, во время которого к группе присоединилась многочисленная бельгийская диаспора и жители Мадрида Педро Харо и Андрей Лунин. Чуть позже подтянулись к обеденной трапезе Андрей Ярмоленко, Игорь Харатин, Александр Зубков и Евгений Чеберко. Позже других присоединился к команде шестой из группы бельгийцев Роман Безус, которого Андрей Шевченко вызвал в основную группу игроков утром.

В условиях серьезных кадровых потерь и пандемии COVID-19 все члены национальной команды постоянно ходят в защитных масках, снимать которые можно только в собственном номере и во время приема пищи. Для того, чтобы минимизировать риск заболевания, медицинский офицер сборной Максим Бецко строго приказал игрокам не снимать масок даже во время набора пищи со шведского стола. Таковы жесткие реалии, которые поставили команду в затруднительное положение, поэтому пренебрегать средствами безопасности означает натолкнуть себя высокий риск эпидемии.

За полтора часа до выезда на вечернюю тренировку все игроки, которые выступают в иностранных чемпионатах, а также футболисты, вызванные в состав команды накануне (Конопля, Панькив и Шепелев) сдали ПЦР-тесты в помещении отеля, для чего штабом сборной была заблаговременно приглашена группа французских медиков.

Тренировка на поле локального стадиона «Стад де Бургонь», на котором есть только одна центральная трибуна человек на 200 и играет местная регбийная команда, прошла под аккомпанемент холодного осеннего дождя. Монотонные осадки при 13 градусах воздуха создавали не слишком оптимистичную картину, однако это не помешало сине-желтым провести тренировку, основная цель которой – «выровнять» функциональное состояние игроков. Такая задача – обычное дело для первого дня сбора, когда ребята приезжают из своих клубов с различным уровнем нагрузки.

20 исполнителей, которые приняли участие в вечернем занятии на тяжелом из-за дождя газоне, поработали вдохновенно и по мере интенсивно, чем обозначили начало тренировочного процесса. Двое футболистов пропустили тренировку. Голкиперу Юрию Панькиву тренеры дали возможность отдохнуть после насыщенного вчерашнего матча, а нападающий Роман Яремчук, с разрешения главного тренера, немного задержался в Генте, решая клубные дела, однако уже вечером присоединился в расположение национальной команды в Шантийи.

Распорядок первого дня сбора завершил ужин, а на 6 октября у украинцев запланированы официальная вечерняя тренировка и предматчевая пресс-конференция главного тренера и одного из игроков на «Стад де Франс».