Ролан Гаррос. Определились все пары 1/4 финала у мужчин

Выскочек почти не осталось, нас ожидают эпичные зарубы

  • 06.10.2020 00:06
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Ролан Гаррос. Определились все пары 1/4 финала у мужчин
© Ролан Гаррос. Новак Джокович

Пятого октября на Открытом чемпионате Франции по теннису состоялись матчи четвертого круга в верхней половине мужской сетки.

Сенсаций не случилось, все фавориты победили в своих парах.

Ролан Гаррос. Четвертый круг

Верхняя часть сетки

 Новак Джокович [1] Карен Хачанов [15] – 6:4, 6:3, 6:3
 Пабло Карреньо-Буста [17] Даниэль Альтмайер [Q] – 6:2, 7:5, 6:2

 Мартон Фучович –  Андрей Рублев [13]  – 7:6(4), 5:7, 4:6, 7:6(3)
 Григор Димитров [18] –  Стефанос Циципас [5] – 3:6, 6:7(9), 2:6

Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

 Джокович [1] –  Карреньо-Буста [17]
 Рублев [13] –  Циципас [5]

Нижняя часть сетки

 Шварцман [12] –  Тим [3]
 Синнер –  Надаль [2]

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Источник — Sport.ua

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