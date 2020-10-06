Ролан Гаррос. Определились все пары 1/4 финала у мужчин

Пятого октября на Открытом чемпионате Франции по теннису состоялись матчи четвертого круга в верхней половине мужской сетки.
Сенсаций не случилось, все фавориты победили в своих парах.
Ролан Гаррос. Четвертый круг
Верхняя часть сетки
Новак Джокович [1] – Карен Хачанов [15] – 6:4, 6:3, 6:3
Пабло Карреньо-Буста [17] – Даниэль Альтмайер [Q] – 6:2, 7:5, 6:2
Мартон Фучович – Андрей Рублев [13] – 7:6(4), 5:7, 4:6, 7:6(3)
Григор Димитров [18] – Стефанос Циципас [5] – 3:6, 6:7(9), 2:6
Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Джокович [1] – Карреньо-Буста [17]
Рублев [13] – Циципас [5]
Нижняя часть сетки
Шварцман [12] – Тим [3]
Синнер – Надаль [2]
Источник — Sport.ua
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