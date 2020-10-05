ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 октября

Во вторник, 6 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ТЕННИС
15:00. Ролан Гаррос. Шварцман - Тим 2,85 - 1,45
18:30. Ролан Гаррос. Надаль - Синнер 1,06 - 11,50
12:00. Ролан Гаррос. Жабер - Коллинс 1,67 - 2,22
13:30. Ролан Гаррос. Свитолина - Подороска 1,30 - 3,55
17:00. Ролан Гаррос. Швентек - Тревисан 1,17 - 5,80
Виталий Петровский, Sport.ua
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