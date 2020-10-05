5-й тур
Металлист 1925
0:0
Полесье
05.10.2020, FT

Харьковский Металлист 1925 не сумел справиться с Полесьем из Житомира

5 октября состоялся стартовый матч 5-го тура Первой лиги

  • 05.10.2020 21:41
  • 709 просмотров
  • 3 комментария
Харьковский Металлист 1925 не сумел справиться с Полесьем из Житомира
© ФК Металлист 1925

5 октября состоялся стартовый матч 5-го тура Первой лиги.

Харьковский «Металлист 1925» не сумел справиться с «Полесьем» из Житомира, поединок завершился вничью (0:0).

Первая лига Украины. 5-й тур

«Металлист 1925» (Харьков) – «Полесье» (Житомир) – 0:0

«Металлист 1925»: Сидоренко, Жичиков, Шершень, Гошкодеря, Ченбай, Кольцов (к), Савин (Холод 83), Калайтан (Савицкий 71), Крыськив, Лукас (Аних Чідера 83), Дерек.

Главный тренер – Валерий Кривенцов.

«Полесье»: Маханьков, Жук, Швец, Прокопчук, Власюк, Гавриленко (Притиковский 87), Савошко (Тимошенко 87), Ковалев (Чернецкий 80), Понедельник (Тарануха 85), Повалий, Галенко (к).

Главный тренер – Сергей Шищенко.

Предупреждения: Савошко 6, Шищенко 76 (главный тренер), Понедельник 84

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 05.10.2020 22:25
    +1
    Ya H, 05.10.2020 22:18
    Это не Металлист. Это призрак Металлиста.
    Ну, так того Металлиста давно нет, принимайте какой есть сегодня. Если Ярославский захочет, я так думаю, то может сделать команду еще лучше, чем тот Металлист, были бы деньги, а под них можно любых игроков собрать, игрокам ведь все равно где играть и за кого, лишь бы деньги платили, да тренер с плеткой стоял у кромки поля....
    Ссылка
    Ya H
    online
      Ya H, 05.10.2020 22:18
    -1
    Это не Металлист. Это призрак Металлиста.
    Ссылка
    Syrok-oxlx
      Syrok-oxlx, 05.10.2020 21:52
    0
    Полова....
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 05.10.2020 22:25
    +1
    Ya H, 05.10.2020 22:18
    Это не Металлист. Это призрак Металлиста.
    Ну, так того Металлиста давно нет, принимайте какой есть сегодня. Если Ярославский захочет, я так думаю, то может сделать команду еще лучше, чем тот Металлист, были бы деньги, а под них можно любых игроков собрать, игрокам ведь все равно где играть и за кого, лишь бы деньги платили, да тренер с плеткой стоял у кромки поля....
    Ссылка
    Syrok-oxlx
      Syrok-oxlx, 05.10.2020 21:52
    0
    Полова....
    Ссылка
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