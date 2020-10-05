5 октября состоялся стартовый матч 5-го тура Первой лиги.
Харьковский «Металлист 1925» не сумел справиться с «Полесьем» из Житомира, поединок завершился вничью (0:0).
Первая лига Украины. 5-й тур
«Металлист 1925» (Харьков) – «Полесье» (Житомир) – 0:0
«Металлист 1925»: Сидоренко, Жичиков, Шершень, Гошкодеря, Ченбай, Кольцов (к), Савин (Холод 83), Калайтан (Савицкий 71), Крыськив, Лукас (Аних Чідера 83), Дерек.
Главный тренер – Валерий Кривенцов.
«Полесье»: Маханьков, Жук, Швец, Прокопчук, Власюк, Гавриленко (Притиковский 87), Савошко (Тимошенко 87), Ковалев (Чернецкий 80), Понедельник (Тарануха 85), Повалий, Галенко (к).
Главный тренер – Сергей Шищенко.
Предупреждения: Савошко 6, Шищенко 76 (главный тренер), Понедельник 84
Источник — Sport.ua
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