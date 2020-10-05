ФОТО. Она сказала: Да! Защитник Динамо сделал предложение своей девушке

Александр Тымчик подарил Карине кольцо и большой букет цветов

  • 05.10.2020 20:25
  • 5154 просмотра
  • 17 комментариев
ФОТО. Она сказала: Да! Защитник Динамо сделал предложение своей девушке
© Instagram. Александр Тымчик и Карина

Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Тымчик сделал предложение своей девушке Карине.

Футболист разместил в Instagram фото, где он держит кольцо, а девушка стоит с большим букетом цветов.

Событие произошло в день рождения Карины. Фото подписано: «Она сказала: Да».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

She said YES❤️💍

Публикация от 𝔸𝕝𝕖𝕜𝕤𝕒𝕟𝕕𝕣 𝕋𝕪𝕞𝕔𝕙𝕪𝕜 (@tymchyk_18)

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Источник — Instagram

(17 голосов)

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Комментарии
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 05.10.2020 21:20
    0
    Зря я наукой занялся. Надо было идти в футболисты )))
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    Maks7777
      Maks7777, 05.10.2020 21:19
    -1
    jekаfunny, 05.10.2020 21:01
    А сынелобая Форевка сразу наполнение всех бутылок на картинке проэскспинтировала , а ну и сразу оценила какие вместо стула можно использовать
    Гейфаниа ,а когда ты уже выйдешь замуж , нашел подходящую кандидатуру завербовал в свой гомосятский движ уже кого не будь?
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    Український Крим
      Український Крим, 05.10.2020 21:05
    -2
    Алексей Романенко, 05.10.2020 20:45
    Я почему-то подумал о Попове и Белодид) ну наверное в таком случаи, заголовок был бы совершенно другой
    Билодид не лохушка и слишком хороша для ногомячиста!
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    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 05.10.2020 21:01
    -1
    Представляю этого долбодятла в загсе, в подобной одежде
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 05.10.2020 21:01
    +2
    Forever_young_12, 05.10.2020 20:58
    Обратите внимание на фото - справа внизу лежит уже пустая бутылка вина.
    Видимо пока этот ЛОХ бегал за цветами, Карина уже успела выпить винца с кем-то посторонним. Не удивлюсь, если у Тымчика скоро вырастут оленьи рога
    А сынелобая Форевка сразу наполнение всех бутылок на картинке проэскспинтировала , а ну и сразу оценила какие вместо стула можно использовать
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 05.10.2020 20:59
    +2
    Красивая пара, поздравляю будущих молодоженов
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 05.10.2020 20:58
    -7
    Обратите внимание на фото - справа внизу лежит уже пустая бутылка вина.
    Видимо пока этот ЛОХ бегал за цветами, Карина уже успела выпить винца с кем-то посторонним. Не удивлюсь, если у Тымчика скоро вырастут оленьи рога
    Ссылка
    Макс Про
      Макс Про, 05.10.2020 20:58
    +1
    Ну все, пропал ещё один футболист...
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 05.10.2020 20:54
    +2
    Forever_young_12, 05.10.2020 20:51
    У Карины вообще мозгов нет. Ну как можно что-то иметь с вонючим шаромыгой Хотя её мысли : попылесосить кошелёк у богатенького буратины - я понимаю
    Я думаю она о твоём существовании даже не догадывается , не то что дела с тобой имеет
    Обоссыш, ты снова бредишь
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 05.10.2020 20:53
    +2
    Forever_young_12, 05.10.2020 20:37
    Ипать оделся как ЛОХ в обоссатые треники грязную футболку и надел красовки на вонючие ноги без носков
    И кольцо небось какая-то дешевая бижутерия
    Сказало тело которое фоткается на фоне ковра на стене
    Да ты прям икона стиля
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 05.10.2020 20:52
    +3
    Forever_young_12, 05.10.2020 20:37
    Ипать оделся как ЛОХ в обоссатые треники грязную футболку и надел красовки на вонючие ноги без носков
    И кольцо небось какая-то дешевая бижутерия
    Из окна дурки и не такое покажется.
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 05.10.2020 20:51
    -7
    У Карины вообще мозгов нет. Ну как можно что-то иметь с вонючим шаромыгой Хотя её мысли : попылесосить кошелёк у богатенького буратины - я понимаю
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 05.10.2020 20:48
    0
    Вітаю!
    Особлива подія, Леді теж так нічого.
    Щиро радий за молодят.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 05.10.2020 20:46
    +3
    Forever_young_12, 05.10.2020 20:37
    Ипать оделся как ЛОХ в обоссатые треники грязную футболку и надел красовки на вонючие ноги без носков
    И кольцо небось какая-то дешевая бижутерия
    Вы на расее привыкли в фуфайке и с гармошкой предложения делать?
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 05.10.2020 20:45
    0
    Я почему-то подумал о Попове и Белодид) ну наверное в таком случаи, заголовок был бы совершенно другой
    Ссылка
    Сергей Шевченко
    online
      Сергей Шевченко, 05.10.2020 20:43
    +7
    Ну да, на тебя не похож. Без ушанки, фуфайки и валенках. Завидуешь, что у него девушка, а у тебя медведь? Судьба у тебя такая.
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 05.10.2020 20:37
    -15
    Ипать оделся как ЛОХ в обоссатые треники грязную футболку и надел красовки на вонючие ноги без носков
    И кольцо небось какая-то дешевая бижутерия
    Ссылка
    Сергей Шевченко
    online
      Сергей Шевченко, 05.10.2020 20:43
    +7
    Ну да, на тебя не похож. Без ушанки, фуфайки и валенках. Завидуешь, что у него девушка, а у тебя медведь? Судьба у тебя такая.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 05.10.2020 20:52
    +3
    Forever_young_12, 05.10.2020 20:37
    Ипать оделся как ЛОХ в обоссатые треники грязную футболку и надел красовки на вонючие ноги без носков
    И кольцо небось какая-то дешевая бижутерия
    Из окна дурки и не такое покажется.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 05.10.2020 20:46
    +3
    Forever_young_12, 05.10.2020 20:37
    Ипать оделся как ЛОХ в обоссатые треники грязную футболку и надел красовки на вонючие ноги без носков
    И кольцо небось какая-то дешевая бижутерия
    Вы на расее привыкли в фуфайке и с гармошкой предложения делать?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 05.10.2020 21:01
    +2
    Forever_young_12, 05.10.2020 20:58
    Обратите внимание на фото - справа внизу лежит уже пустая бутылка вина.
    Видимо пока этот ЛОХ бегал за цветами, Карина уже успела выпить винца с кем-то посторонним. Не удивлюсь, если у Тымчика скоро вырастут оленьи рога
    А сынелобая Форевка сразу наполнение всех бутылок на картинке проэскспинтировала , а ну и сразу оценила какие вместо стула можно использовать
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 05.10.2020 20:59
    +2
    Красивая пара, поздравляю будущих молодоженов
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 05.10.2020 20:54
    +2
    Forever_young_12, 05.10.2020 20:51
    У Карины вообще мозгов нет. Ну как можно что-то иметь с вонючим шаромыгой Хотя её мысли : попылесосить кошелёк у богатенького буратины - я понимаю
    Я думаю она о твоём существовании даже не догадывается , не то что дела с тобой имеет
    Обоссыш, ты снова бредишь
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 05.10.2020 20:53
    +2
    Forever_young_12, 05.10.2020 20:37
    Ипать оделся как ЛОХ в обоссатые треники грязную футболку и надел красовки на вонючие ноги без носков
    И кольцо небось какая-то дешевая бижутерия
    Сказало тело которое фоткается на фоне ковра на стене
    Да ты прям икона стиля
    Ссылка
    Макс Про
      Макс Про, 05.10.2020 20:58
    +1
    Ну все, пропал ещё один футболист...
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 05.10.2020 21:20
    0
    Зря я наукой занялся. Надо было идти в футболисты )))
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 05.10.2020 20:48
    0
    Вітаю!
    Особлива подія, Леді теж так нічого.
    Щиро радий за молодят.
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 05.10.2020 20:45
    0
    Я почему-то подумал о Попове и Белодид) ну наверное в таком случаи, заголовок был бы совершенно другой
    Ссылка
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