ФОТО. Она сказала: Да! Защитник Динамо сделал предложение своей девушке

Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Тымчик сделал предложение своей девушке Карине.
Футболист разместил в Instagram фото, где он держит кольцо, а девушка стоит с большим букетом цветов.
Событие произошло в день рождения Карины. Фото подписано: «Она сказала: Да».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Видимо пока этот ЛОХ бегал за цветами, Карина уже успела выпить винца с кем-то посторонним. Не удивлюсь, если у Тымчика скоро вырастут оленьи рога
Видимо пока этот ЛОХ бегал за цветами, Карина уже успела выпить винца с кем-то посторонним. Не удивлюсь, если у Тымчика скоро вырастут оленьи рога
Обоссыш, ты снова бредишь
И кольцо небось какая-то дешевая бижутерия
Да ты прям икона стиля
И кольцо небось какая-то дешевая бижутерия
Особлива подія, Леді теж так нічого.
Щиро радий за молодят.
И кольцо небось какая-то дешевая бижутерия
И кольцо небось какая-то дешевая бижутерия
И кольцо небось какая-то дешевая бижутерия
И кольцо небось какая-то дешевая бижутерия
Видимо пока этот ЛОХ бегал за цветами, Карина уже успела выпить винца с кем-то посторонним. Не удивлюсь, если у Тымчика скоро вырастут оленьи рога
Обоссыш, ты снова бредишь
И кольцо небось какая-то дешевая бижутерия
Да ты прям икона стиля
Особлива подія, Леді теж так нічого.
Щиро радий за молодят.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.