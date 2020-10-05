Какие шансы у Динамо и Шахтера в Лиге Чемпионов? Мнение букмекеров

Групповой этап нынешней Лиги Чемпионов обещает стать одним из самых интересных для украинских болельщиков за последнее время. Еще бы, впервые с 2016 года на групповом этапе сыграют две украинские команды, а за пару месяцев Киев посетят «Барселона», «Реал», «Ювентус», Месси, Роналду и Сергей Ребров со своей командой. Жребий непростой, но более интересного и придумать было сложно. Какие же шансы у «Динамо» и «Шахтера» выйти в плей-офф? Разбираемся:

Группа B

Выход из группы. Коэффициенты Favbet:

Реал – 1.15

Интер – 1.4

Боруссия М – 3.5

Шахтер – 3.7

Нужно признать, что «Шахтеру» откровенно не повезло со жребием. Из 3-й и 4-й корзины «горнякам» достались самые сложные из всех возможных соперников – «Интер» и «Боруссия» из Менхенгладбаха. Не говоря уже о том, что из первой корзины мог выпасть кто-то попроще, нежели «Реал» (например, «Севилья» или «Порту»). И если смотреть на коэффициенты, то букмекеры не сильно верят в проход горняков, вероятность менее 25%. Куда реальнее выглядит борьба с гладбахской «Боруссией» за 3-е место и выход в Лигу Европы. Всё закономерно. «Реал» есть «Реал», из всех топ-клубов он единственный, кто начиная с 97 года неизменно выходит в плей-офф Лиги Чемпионов. Вероятность прохода мадридцев близка к 100%. «Интер» не может похвастаться такой стабильностью, но в августе в полуфинале Лиги Европы он сошелся с «Шахтером» и отчетливо продемонстрировал, что на данный момент это команды несколько разного уровня. Вот и остается горнякам только борьба с Гладбахом за 3-е место. Хотя совсем списывать команду Каштру не стоит

Группы G

Выход из группы. Коэффициенты Favbet:

Барселона – 1.13

Ювентус – 1.15

Динамо – 4.5

Ференцварош – 8

С точки зрения медийности «Динамо» досталась идеальная группа. С «Барселоной» «Динамо» не играло 11 лет, с «Ювентусом» так и вовсе 18. Увидеть игры против Месси и Роналду – что может быть круче? Плюс «Ференцварош» Сергея Реброва. Среди болельщиков «Динамо» уже ходит шутка, что еще 4-5 лет назад они и представить не могли, что придется болеть за Луческу против Реброва.

Но с точки зрения реальной борьбы за выход из группы всё гораздо хуже. «Динамо» порадовало болельщиков игрой и главное результатом в матчах против АЗ и «Гента». Но все понимают, что «Барселона» и «Ювентус» это совсем другое, и последняя встреча киевлян с соперником подобного уровня («Челси») закончилась поражением 0:8 по сумме двух матчей. И если команде Луческу удастся хотя бы раз отобрать очки у «Барселоны» или «Ювентуса», то это уже будет большим достижением. Куда реальнее выглядит борьба с «Ференцварошем» за 3-е место, и тут уже «Динамо» является фаворитом. Сергей Ребров и так сделал практически невозможное – впервые за 25 лет вывел «Ференцварош» в Лигу Чемпионов. Он уже герой. Но выше головы не прыгнешь

Прогноз: нас ждет яркий групповой этап, и много зрелищных матчей. Но шансов у украинских команд против европейских грандов объективно мало и поставить на невыход «Шахтера» за коэффициент 1.25 и «Динамо» за 1.18 было бы максимально логично.