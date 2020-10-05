Владислав КОЧЕРГИН: «После игры с Шахтером вернули веру в себя»

24-летний украинский футболист «Зари» Владислав Кочергин поделился мнением о старте сезона для луганской команды.

— Как считаешь, что не получалось в первых играх сезона?

— Не знаю. Наверное, не хватило где-то настроя, заряженности на первые матчи. Но хорошо, что в третьем туре играли с «Шахтером» (2:2). Настроились как следует, взяли очки. После этого больше почувствовали уверенность. Так что календарь нам помог. После игры с «Шахтером» получили позитивный импульс на следующие матчи. Вернули веру в себя.

— Недавно «Заря» узнала соперников по группе в Лиге Европы. Как оцениваешь жеребьевку?

— Как раз хотелось, чтобы нам досталась одна топ-команда и две, с которыми можно было бы бороться за выход из группы. Конечно, мне хотелось бы больше встретиться с «Тоттенхэмом». Но «Лестер» тоже отличный вариант. Увидим себя на фоне представителя чемпионата Англии. Думаю, АЕК и «Брага» нам по зубам, хотя и с «Лестером» будем бороться. Пока что он фаворит только на бумаге.