Львов и Минай определились с датой перенесенного матча

Поединок должен состояться 28-го октября

  • 05.10.2020 18:10
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  • 1 комментарий
Львов и Минай определились с датой перенесенного матча
© ФК Львов

Руководство «Львова» и «Миная» определились с датой проведения поединка 1-го тура УПЛ, который был перенесен из-за вспышки коронавируса в львовской команде.

«Минай» предлагал сыграть 10-го октября, однако этот вариант не подошел львовянам , поскольку сразу три их футболиста отправились в расположение сборных своих стран: Мигкель Айнсалу (Эстония), Донатас Казлаускас (Литва), Энес Махмутович (Люксембург). Следующая дата, которая обсуждалась — 28-е октября — устроила обе команды. О своем решении «Львов» и «Минай» проинформировали УПЛ.

Матч стартового тура «Львов» — «Минай» должен был состояться 21-го августа.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    UZminaj
      UZminaj, 05.10.2020 19:49
    0
    А думав уже забули про нас
    Ссылка
    UZminaj
      UZminaj, 05.10.2020 19:49
    0
    А думав уже забули про нас
    Ссылка
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