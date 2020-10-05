Львов и Минай определились с датой перенесенного матча

Руководство «Львова» и «Миная» определились с датой проведения поединка 1-го тура УПЛ, который был перенесен из-за вспышки коронавируса в львовской команде.

«Минай» предлагал сыграть 10-го октября, однако этот вариант не подошел львовянам , поскольку сразу три их футболиста отправились в расположение сборных своих стран: Мигкель Айнсалу (Эстония), Донатас Казлаускас (Литва), Энес Махмутович (Люксембург). Следующая дата, которая обсуждалась — 28-е октября — устроила обе команды. О своем решении «Львов» и «Минай» проинформировали УПЛ.

Матч стартового тура «Львов» — «Минай» должен был состояться 21-го августа.