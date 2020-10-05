КАРИКАТУРА ДНЯ. Ливерпуль и Манчестер Юнайтед: что посеешь, то и пожнешь

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над неожиданными разгромами в 4-м туре АПЛ. «Тоттенхэм» на выезде уничтожил «Манчестер Юнайтед» (6:1), «Астон Вилла» дома растоптала «Ливерпуль» (7:2).
«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» — 1:6.
«Астон Вилла» — «Ливерпуль» — 7:2.
Что посеешь, то и пожнешь», — прокомментировал Момани свою новую работу.
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Источник — Instagram
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