Йожеф САБО: «Матч Руха со Львовом — сплошное безобразие»

Клубы УПЛ не должны демонстрировать такой футбол, считает специалист

  • 05.10.2020 15:43
  • 923 просмотра
  • 2 комментария
Йожеф САБО: «Матч Руха со Львовом — сплошное безобразие»
© Футбол 1/2/3. Йожеф Сабо

Бывший наставник «Динамо» и сборной Украины по футболу Йожеф Сабо поделился впечатлениями о матчах 5-го тура УПЛ.

— «Александрия» также не может прийти в норму, или «Олимпик» сейчас настолько хорош?
— У команды Шарана проблемы в центре обороны. Кроме того, насколько я знаю, болеют футболисты в «Александрии». В матче с «Олимпиком», который очень хорошо воспользовался всеми промахами и недочетами гостей, александрийцам не хватало Ковальца. Думаю, что предстоящая пауза в УПЛ пойдет на пользу «Александрии».

— «Ворскла» могла добыть победу и единолично возглавить турнирную таблицу?
— В стартовом поединке 5-го тура «Ворскла» играла лучше, чем «Днепр-1». Максимов — молодец, классную команду строит, а главное, он умеет тренировать. Согласен с утверждением, что «Ворскла» способна в этом сезоне побороться за третье-четвертое места. У «Ворсклы» на высоком месте командная дисциплина и, к тому же, везет ей. Куда в футболе без этого?

— Чаще всего в туре выделяют лучший поединок, а какой матч в этот раз был, на ваш взгляд, худшим?
— Однозначно, «Рух» — «Львов». Это игра без голов, практически без моментов и с огромным браком у обеих команд. Я побывал на этом матче и покидал стадион расстроенным. Сплошное безобразие было. Не должны клубы УПЛ демонстрировать такой футбол.

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Источник — zbirna.com

(3 голоса)

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Комментарии
    Владимир Пидвирный
    online
      Владимир Пидвирный, 05.10.2020 16:30
    0
    Які тренери в цих командах, така і гра. З цими філософами командам не бачити перемог. Це повне фіаско львівського футболу.
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 05.10.2020 15:52
    +2
    Синій д@ун фассс)))
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 05.10.2020 15:52
    +2
    Синій д@ун фассс)))
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
    online
      Владимир Пидвирный, 05.10.2020 16:30
    0
    Які тренери в цих командах, така і гра. З цими філософами командам не бачити перемог. Це повне фіаско львівського футболу.
    Ссылка
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