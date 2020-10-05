Йожеф САБО: «Матч Руха со Львовом — сплошное безобразие»

Бывший наставник «Динамо» и сборной Украины по футболу Йожеф Сабо поделился впечатлениями о матчах 5-го тура УПЛ.
— «Александрия» также не может прийти в норму, или «Олимпик» сейчас настолько хорош?
— У команды Шарана проблемы в центре обороны. Кроме того, насколько я знаю, болеют футболисты в «Александрии». В матче с «Олимпиком», который очень хорошо воспользовался всеми промахами и недочетами гостей, александрийцам не хватало Ковальца. Думаю, что предстоящая пауза в УПЛ пойдет на пользу «Александрии».
— «Ворскла» могла добыть победу и единолично возглавить турнирную таблицу?
— В стартовом поединке 5-го тура «Ворскла» играла лучше, чем «Днепр-1». Максимов — молодец, классную команду строит, а главное, он умеет тренировать. Согласен с утверждением, что «Ворскла» способна в этом сезоне побороться за третье-четвертое места. У «Ворсклы» на высоком месте командная дисциплина и, к тому же, везет ей. Куда в футболе без этого?
— Чаще всего в туре выделяют лучший поединок, а какой матч в этот раз был, на ваш взгляд, худшим?
— Однозначно, «Рух» — «Львов». Это игра без голов, практически без моментов и с огромным браком у обеих команд. Я побывал на этом матче и покидал стадион расстроенным. Сплошное безобразие было. Не должны клубы УПЛ демонстрировать такой футбол.
Источник — zbirna.com
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