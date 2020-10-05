Вячеслав ШЕВЧУК: «Для Реброва супер сыграть против своей бывшей команды»

Бывший футболист донецкого «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился мнением об итогах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для киевского «Динамо».

«Классно, что возвращаются болельщики. Я проезжал по городу, смотрю, уже очередь собирается за билетами. «Барселона», «Ювентус», «Ференцварош», Ребров приедут, будут хорошие матчи. Для молодых игроков это отлично, что такие соперники попались. Я слежу за «Ференцварошем», мне нравится эта команда. Они хорошо себя проявили, вышли в Лигу чемпионов. Ребров проделал колоссальную работу, потому что «Ференцварош» в последнее время не был на первых ролях. Для Реброва это тоже супер, он сыграет против бывшей команды», — отметил Шевчук.

В рамках группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» сыграет с «Барселоной», «Ювентусом» и «Ференцварошем».