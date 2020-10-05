Полузащитник Олимпика получил вызов в сборную Литвы

Полузащитник донецкого «Олимпика» Даниэль Романовский присоединился к национальной команде Литвы.

Главный тренер литовцев Валдас Урбонас вызвал Романовского на выездной товарищеский поединок против Эстонии (7 октября) и два домашних матча в рамках Лиги наций: с Беларусью – 11 октября и Албанией – 14-го.

После 2-х туров в группе С4, где вместе со сборной Литвы выступают Казахстан, Албания и Беларусь, все команды имеют по 3 балла.