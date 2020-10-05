Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ту Барселону, которую обыгрывало Динамо, обыгрывали все»

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился впечатлениями о жеребьевке группового раунда Лиги чемпионов для киевского клуба.

«Когда «Динамо» обыгрывало «Барселону», там был Ван Гал. Ту «Барселону» в чемпионате обыгрывали все. Встреча Луческу и Реброва? Мне больше всего нравится, когда команды демонстрируют хороший футбол. Я не видел команду Реброва, так что мне трудно судить», — отметил Леоненко.

В рамках группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» сыграет с «Барселоной», «Ювентусом» и «Ференцварошем».