Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ту Барселону, которую обыгрывало Динамо, обыгрывали все»

Специалист поделился мнением о жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов для киевского клуба

  • 05.10.2020 14:15
  • 2486 просмотров
  • 13 комментариев
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ту Барселону, которую обыгрывало Динамо, обыгрывали все»
© Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился впечатлениями о жеребьевке группового раунда Лиги чемпионов для киевского клуба.

«Когда «Динамо» обыгрывало «Барселону», там был Ван Гал. Ту «Барселону» в чемпионате обыгрывали все. Встреча Луческу и Реброва? Мне больше всего нравится, когда команды демонстрируют хороший футбол. Я не видел команду Реброва, так что мне трудно судить», — отметил Леоненко.

В рамках группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» сыграет с «Барселоной», «Ювентусом» и «Ференцварошем».

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Источник — Футбол 1/2/3

(8 голосов)

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Комментарии
    Ukraine
    online
      Ukraine, 05.10.2020 15:18
    0
    Ніхто не поважає ДК, ні вболівальник, ні ультрас, ні колишні гравці, ...
    Зараз це Лепоненко, Блохін, ...
    В майбуньому Циганков, Ярмоленко, ....
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 05.10.2020 15:15
    0
    Там по ходу у Леоненко может коты болеют..раз у него ярко выраженный сдвиг мозга пошёл..
    Ссылка
    IgorVl
      IgorVl, 05.10.2020 15:10
    +2
    Насколько я помню, та Барселона чемпионат Испании выиграла
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 05.10.2020 15:08
    0
    01.11.1997 - Реал - Барселона - 2:3
    05:11.1997 - Барселона - Динамо - 0:4
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 05.10.2020 14:51
    -5
    Все по часнику.
    100%
    Ссылка
    Кирилл Бондаренко
      Кирилл Бондаренко, 05.10.2020 14:46
    +3
    Это плевок в чей огород,Лобановского что ли или по Динамо Киев,может Суркиса🤔
    Идиот одним словом...
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 05.10.2020 14:45
    -7
    Да Леон всегда прав ,хоть у дырявых и подгорает
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    mustapha
      mustapha, 05.10.2020 14:45
    +1
    Здається,в цього мудили дах знесло незворотно.Туди йому й дорога.
    Ссылка
    oleg16101977
    online
      oleg16101977, 05.10.2020 14:41
    +12
    Не называйте этого синяка "специалистом"
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 05.10.2020 14:39
    +13
    Зависть. Вчера Ребров его знатно попустил
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 05.10.2020 14:37
    +6
    кошки влияют
    Ссылка
    Евгений Семыкин
      Евгений Семыкин, 05.10.2020 14:35
    +5
    Мож он имеет ввиду какое-то пиво "Новая Бавария" ?
    Ссылка
    Omega78
      Omega78, 05.10.2020 14:30
    +8
    Леон, ты зазвезделся. На землю спустись.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 05.10.2020 14:39
    +13
    Зависть. Вчера Ребров его знатно попустил
    Ссылка
    oleg16101977
    online
      oleg16101977, 05.10.2020 14:41
    +12
    Не называйте этого синяка "специалистом"
    Ссылка
    Omega78
      Omega78, 05.10.2020 14:30
    +8
    Леон, ты зазвезделся. На землю спустись.
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 05.10.2020 14:37
    +6
    кошки влияют
    Ссылка
    Евгений Семыкин
      Евгений Семыкин, 05.10.2020 14:35
    +5
    Мож он имеет ввиду какое-то пиво "Новая Бавария" ?
    Ссылка
    Кирилл Бондаренко
      Кирилл Бондаренко, 05.10.2020 14:46
    +3
    Это плевок в чей огород,Лобановского что ли или по Динамо Киев,может Суркиса🤔
    Идиот одним словом...
    Ссылка
    IgorVl
      IgorVl, 05.10.2020 15:10
    +2
    Насколько я помню, та Барселона чемпионат Испании выиграла
    Ссылка
    mustapha
      mustapha, 05.10.2020 14:45
    +1
    Здається,в цього мудили дах знесло незворотно.Туди йому й дорога.
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 05.10.2020 15:18
    0
    Ніхто не поважає ДК, ні вболівальник, ні ультрас, ні колишні гравці, ...
    Зараз це Лепоненко, Блохін, ...
    В майбуньому Циганков, Ярмоленко, ....
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 05.10.2020 15:15
    0
    Там по ходу у Леоненко может коты болеют..раз у него ярко выраженный сдвиг мозга пошёл..
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 05.10.2020 15:08
    0
    01.11.1997 - Реал - Барселона - 2:3
    05:11.1997 - Барселона - Динамо - 0:4
    Ссылка
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