Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ту Барселону, которую обыгрывало Динамо, обыгрывали все»

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился впечатлениями о жеребьевке группового раунда Лиги чемпионов для киевского клуба.
«Когда «Динамо» обыгрывало «Барселону», там был Ван Гал. Ту «Барселону» в чемпионате обыгрывали все. Встреча Луческу и Реброва? Мне больше всего нравится, когда команды демонстрируют хороший футбол. Я не видел команду Реброва, так что мне трудно судить», — отметил Леоненко.
В рамках группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» сыграет с «Барселоной», «Ювентусом» и «Ференцварошем».
Источник — Футбол 1/2/3
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Зараз це Лепоненко, Блохін, ...
В майбуньому Циганков, Ярмоленко, ....
05:11.1997 - Барселона - Динамо - 0:4
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Идиот одним словом...
Идиот одним словом...
Зараз це Лепоненко, Блохін, ...
В майбуньому Циганков, Ярмоленко, ....
05:11.1997 - Барселона - Динамо - 0:4
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