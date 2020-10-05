Цифры и факты. Важнейшие события 5-го тура УПЛ

Sport.ua собрал важнейшие событий минувшего тура в статистическом разрезе

  • 05.10.2020 13:34
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Цифры и факты. Важнейшие события 5-го тура УПЛ
© ФК Шахтер

Самые главные цифры и факты пятого тура УПЛ - в нашем традиционном обзоре.

«Десна» впервые отбирает очки у «Шахтера», которому уступила во всех 6 предыдущих встречах.

Горняки устанавливают новый личный рекорд, подписав 4-ю кряду мировую в гостях.

Оранжево-черные, сделавшие 150-ю ничью в чемпионатах Украины, продлевают свою беспроигрышную серию до 14 игр (+9=5).

Тете проводит 50-й матч за «Шахтер» во всех официальных турнирах (ЧУ - 39, КУ - 2, СК - 2, ЕК - 7), а Давид Хочолава - в УПЛ.

30-й гол в карьере забивает Виктор Коваленко (ЧУ - 21, КУ - 3, ЕК - 6).

Мяч, забитый Андреем Мостовым, оказывается 400-м, пропущенным Андреем Пятовым в рядах горняков (ЧУ - 190, КУ - 27, СК - 13, ЕК - 170).

Завершается домашняя безничейная серия «Десны», которая составила 11 игр (+7-4). Последний раз черниговцы делили очки с гостями 9 ноября 2019 года - 1:1 с «Днепром-1».

Подопечные Александра Рябоконя в родных стенах забивают 10 матчей подряд (личный рекорд), а пропускают - 8 (личный антирекорд).

Андрей Тотовицкий поражает ворота «Шахтера» в рядах уже третьего клуба. Ранее 3 мяча он забил дончанам за «Зарю» и 1 - за «Ильичевец».

«Динамо» забивает «Заре» 16 матчей подряд.

Беньямин Вербич, 7-й раз заставивший вынимать «круглого» из сетки голкиперов черно-бело-красных, становится автором 100-го гола киевлян в поединках с луганчанами в чемпионатах Украины, в том числе 60-го на своем поле.


ФК Динамо

10-й мяч в УПЛ в рядах «Зари» забивает Владислав Кочергин.

«Колос» в родных стенах побеждает «Мариуполь» во всех 3-х встречах (мячи 4-1).

Ковалевцы, проведшие 10-й сухой матч в элитном дивизионе, продлевают свою рекордную домашнюю серию без пропущенных мячей до 432-х минут.

«Олимпик» одерживает 50-ю победу в чемпионатах Украины.

Иван Зотько становится автором 100-го домашнего гола «олимпийцев», а Шахаб Захеди - 10-го мяча дончан в поединках с александрийцами.

«Александрия» терпит 80-е поражение во всех турнирах при Владимире Шаране (ЧУ - 65, КУ - 9, ЕК - 6).

Черно-желто-зеленые пропускают 14 игр подряд.

200-й матч на тренерском посту в чемпионатах Украины проводит Владимир Шаран (+64=59-77, 232-266).

«Александрия» реализовывает 13-й пенальти кряду, повторяя личный рекорд, а «Олимпик» - 5-й.

«Днепр-1» обновляет два клубных достижения, продлив общую голевую серию до 10 игр, а домашнюю - до 13.

Александр Скляр становится 10-м игроком «Ворсклы», проведшим 150 матчей в чемпионатах Украины.

15-й мяч в УПЛ в рядах полтавчан забивает Владислав Кулач.

«Львов», заработав первое очко в сезоне-2020/21, прерывает 6-матчевую проигрышную серию, но продлевает «рекордную» безвыигрышную - до 17 игр (=7-10).

Завершаются две «рекордных» серии сине-золотых с пропущенными мячами: общая - из 13 матчей и гостевая - из 8. Последний раз «горожане» оставались «сухими» 8 марта 2019 года - 0:0 дома с «Карпатами», а на чужих полях - 23 февраля 2020-го - 1:0 с «Олимпиком».

«Рух» проводит первый сухой матч в элитном дивизионе.

Вадим Парамонов становится «обладателем» первой красной карточки желто-черных в УПЛ.

«Ингулец» подписывает 3-ю мировую кряду.

300-й матч в чемпионатах Украины проводит Владимир Чеснаков («Ворскла»), 50-й - Андрей Домбровский («Десна»), 1-й - Орест Костик («Львов») и Агрон Руфати («Заря»).

В 3-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Даниил Игнатенко («Днепр-1»), во 2-м - Вадим Янчак («Александрия»).

20-й мяч в премьер-лиге забивает Дентинью, 10-й - Шахаб Захеди, 5-й - Сергей Булеца, 1-й - Анатолий Нуриев (в 11-й игре) и Андрей Мостовой (в 57-й).


ФК Шахтер

Во 2-й команде элиты открывает голевой счет Иван Зотько («Олимпик»).

Павел Ориховский становится автором 100-го гола сезона-2020/21.

8-й пенальти из 11 реализовывает Дмитрий Гречишкин, в том числе 4-й подряд, 2-й из 2-х - Павел Ориховский.

50-й сухой матч в УПЛ проводит Александр Бандура, 1-й - Орест Костик.

4-ю красную карточку в карьере зарабатывает Александр Скляр, 2-ю - Ибраим Кане, Вадим Парамонов и Андрей Цуриков, 1-ю - Василий Пыняшко (в 4-й игре) и Евгений Банада (в 137-й).

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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