В 3-м туре Бундеслиги «Бавария» столкнулась с серьезным сопротивлением со стороны «Герты». Берлинцы дважды отыгрывались с 0:2 и 2:3, но в итоге упустили ничью в добавленное время. Героем встречи стал польский форвард хозяев Роберт Левандовски, оформивший покер.

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Бундеслига. 3-й тур

«Бавария» — «Герта» — 4:3 (1:0)

Голы: Левандовски, 40 (1:0). Левандовски, 51 (2:0). Кордоба, 59 (2:1). Кунья, 71 (2:2). Левандовски, 85 (3:2). Нганкам, 88 (3:3). Левандовски, 90+3 — с пенальти (4:3).

«Бавария»: Нойер, Боатенг, Алаба, Эрнандес (Павар, 65), Киммих (Толиссо, 65), Ричардс (Мусиала, 65), Мюллер, Гнабри (Хави Мартинес, 90+5), Горецка, Дэйвис (Зюле, 89), Левандовски.

«Герта»: Шволов, Пекарик, Боята, Штарк, Миттельштедт, Зефейк (Пентек, 68), Дарида, Тузар, Кордоба, Лукебакио (Нганкам, 88), Кунья.

После трех туров в активе «Баварии» 6 очков и четвертое место. У «Герты» остается 3 очка и 13 позиция в таблице.