КЛИМОВСКИЙ: «Сочувствую Александрии в связи с заболевшими ребятами»

Наставник «Олимпика» Игорь Климовский после победы его команды в поединке с «Александрией» (3:2) рассказал о матче:

«Победа есть победа! Мы добыли три важных очка. Считаю, что мы полностью переиграли соперника, забили три гола. Затем остались в большинстве. Очень странно, но, когда у наших соперников кого-то удаляют, мы расслабляемся. Будем разговаривать об этом с ребятами.

Во втором тайме мы пропустили два гола. Как бы там ни было, мы выиграли, и это главное. Мы разобрали соперника, изучили, как играет «Александрия», и у нас получилось воплотить все задуманное.

Судейство? Все голы, что мы забили – абсолютно чистые, удаление – тоже по делу – прыжок был. Поэтому не понимаю, какие могут быть претензии к арбитру. Сочувствую команде-сопернику в связи с их ситуацией с заболевшими ребятами, но от нас это никак не зависит. Мы были сильнее «Александрии» сегодня».