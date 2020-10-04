Расписание украинок на Ролан Гаррос на 5 октября

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая в понедельник стартует на юниорском Ролан Гаррос.
В стартовом матче 17-летняя украинка встретится с обладательницей wild card Брендой Фругвиртовой из Чехии. Поединок откроет игровой день на корте №11. Начало матча в 11:00 по Киеву.
Элина Свитолина и Марта Костюк в понедельник отдыхают.
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Источник — Sport.ua
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