Арсенал - Шеффилд Юнайтед - 2:1. Видео голов и обзор матча

В матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счётом 2:1.
Арсенал – Шеффилд Юнайтед 2:1
Голы: 1:0 – 61 Сака, 2:0 – 64 Пепе, 2:1 – 83 Макголдрик.
Арсенал – Лено, Тирни, Давид Луиз, Габриэл, Бельерин, Себальос (Джака, 81), Сака (Мэйтленд-Найлз, 87), Эль-Ненни, Виллиан, Нкетиа (Пепе, 58), Обамеянг.
Шеффилд Юнайтед – Рэмсдейл, Болдок, Башем (Шарп, 76), Робинсон, Стивенс, Осборн (Флек, 63), Ландстрем, Берк (Макберни, 56), Берге, Иган, Макголдрик.
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Дэвид МакГолдрик (Шеффилд Юнайтед).
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Николя Пепе (Арсенал).
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
Виталий Петровский, Sport.ua
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