Ролан Гаррос. Стали известны четыре участника 1/4 финала

Четвертого октября на Открытом чемпионате Франции по теннису состоялись матчи четвертого круга в нижней половине мужской сетки.
Испанец Рафаэль Надаль ожидаемо легко одолел американца Себастьяна Корду, австриец Доминик Тим намучился с Уго Гастоном из Франции, а Александр Зверев из Германии покинул турнир после матча с итальянцем Янником Синнером. Еще в одном матче аргентинец Диего Шварцман не оставил шансов Лоренцо Сонего из Италии.
Ролан Гаррос. Четветый круг
Нижняя часть сетки
Сонего – Шварцман [12] – 1:6, 3:6, 4:6
Гастон [WC] – Тим [3] – 4:6, 4:6, 7:5, 6:3, 3:6
Зверев [6] – Синнер – 3:6, 3:6, 6:4, 3:6
Корда [Q] – Надаль [2] – 1:6, 1:6, 2:6
Пары 1/4 финала
Нижняя часть сетки
Шварцман [12] – Тим [3]
Синнер – Надаль [2]
Источник — Sport.ua
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