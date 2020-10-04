Ролан Гаррос. Стали известны четыре участника 1/4 финала

Четвертого октября на Открытом чемпионате Франции по теннису состоялись матчи четвертого круга в нижней половине мужской сетки.



Испанец Рафаэль Надаль ожидаемо легко одолел американца Себастьяна Корду, австриец Доминик Тим намучился с Уго Гастоном из Франции, а Александр Зверев из Германии покинул турнир после матча с итальянцем Янником Синнером. Еще в одном матче аргентинец Диего Шварцман не оставил шансов Лоренцо Сонего из Италии.

Ролан Гаррос. Четветый круг

Нижняя часть сетки

Сонего – Шварцман [12] – 1:6, 3:6, 4:6

Гастон [WC] – Тим [3] – 4:6, 4:6, 7:5, 6:3, 3:6



Зверев [6] – Синнер – 3:6, 3:6, 6:4, 3:6

Корда [Q] – Надаль [2] – 1:6, 1:6, 2:6

Пары 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Шварцман [12] – Тим [3]

Синнер – Надаль [2]