Ролан Гаррос. Стали известны четыре участника 1/4 финала

Надаль, Шварцман и Тим идут дальше, Зверев – на выход

  • 04.10.2020 21:30
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Ролан Гаррос. Стали известны четыре участника 1/4 финала
© Ролан Гаррос. Доминик Тим

Четвертого октября на Открытом чемпионате Франции по теннису состоялись матчи четвертого круга в нижней половине мужской сетки.
 
Испанец Рафаэль Надаль ожидаемо легко одолел американца Себастьяна Корду, австриец Доминик Тим намучился с Уго Гастоном из Франции, а Александр Зверев из Германии покинул турнир после матча с итальянцем Янником Синнером. Еще в одном матче аргентинец Диего Шварцман не оставил шансов Лоренцо Сонего из Италии. 

Ролан Гаррос. Четветый круг

Нижняя часть сетки

 Сонего –  Шварцман [12] – 1:6, 3:6, 4:6
 Гастон [WC] –  Тим [3] – 4:6, 4:6, 7:5, 6:3, 3:6
 
 Зверев [6] –  Синнер – 3:6, 3:6, 6:4, 3:6
 Корда [Q] –  Надаль [2] – 1:6, 1:6, 2:6

Пары 1/4 финала

Нижняя часть сетки

 Шварцман [12] –  Тим [3]
 Синнер –  Надаль [2]

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Источник — Sport.ua

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