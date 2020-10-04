Снова лидер. Ференцварош Реброва выиграл в матче чемпионата

«Ференцварош» в матче чемпионата Венгрии обыграл «Академию Пушкаша» со счетом 2:1. Украинцы Игорь Харатин и Александр Зубков провели полный матч.
Команда Сергея Реброва набрала 10 очков после 4-х матчей и вышла в лидеры.
Ференцварош - Академия Пушкаша 2:1
Голы: Исаэль, 43, 48 - Нуньес, 4
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Источник — Sport.ua
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