ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 октября

В понедельник, 5 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ТЕННИС
12:00. Ролан Гаррос. Фучович - Рублев 4,10 - 1,24
13:30. Ролан Гаррос. Циципас - Димитров 1,35 - 3,25
15:30. Ролан Гаррос. Джокович - Хачанов 1,03 - 17,00
15:30. Ролан Гаррос. Каренньо Буста - Альтмайер 1,22 - 4,37
12:00. Ролан Гаррос. Зигемунд - Бадоса 1,67 - 2,22
12:00. Ролан Гаррос. Квитова - Чжан Шуай 1,30 - 3,70
14:00. Ролан Гаррос. Жабер - Коллинс 1,72 - 2,18
17:30. Ролан Гаррос. Ферро - Кенин 2,03 - 1,87
Виталий Петровский, Sport.ua
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