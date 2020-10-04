Виктор СКРИПНИК: «Заря постепенно выходит из ямы. Смотрю с оптимизмом»

Наставник «Зари» прокомментировал ничью в матче УПЛ

  • 04.10.2020 20:45
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  • 2 комментария
Виктор СКРИПНИК: «Заря постепенно выходит из ямы. Смотрю с оптимизмом»
© zarya-lugansk.com

В матче чемпионата Украины «Динамо» и «Заря» сыграли 1:1, что порадовало наставника гостей Виктора Скрипника.

- Не каждый раз удается сыграть удачно в Киеве с «Динамо». С учетом того, что две-три последние игры мы проиграли по всем статьям, можно сказать, что мы постепенно выходим из ямы, в которой были в начале чемпионата. Так что ничья – хороший результат для нас, даже с учетом убойного момента, который мы имели при счете 1:1. Мы старались играть в свой футбол, ни под кого не подстраиваясь. Мы смотрим с оптимизмом вперед.

- Показалось, что замены сегодня вас не усилили. Довольны ли вы комплектацией команды?

- Я доволен теми игроками, которые у нас есть. Что касается замен, было непросто, ведь мы играли с «Динамо» в Киеве. Мы старались компактно сыграть против мяча, в то же время имели момент, чтобы отличиться, когда вышедший на замену Перович не попал по воротам из выгодной позиции.

- Ваша команда понравилась своим характером. Все ли удалось выполнить вашим подопечным из той установки, которую вы давали? Не кажется ли вам, что сейчас при каждом столкновении футболисты симулируют? Не слишком ли много падений?

- Мы не тренируем ребят, чтобы они падали и симулировали. Учитывая, что сейчас нет зрителей на трибунах, это все так явно слышно, раздается эхо – непривычно, действительно.

Что касается установки… Учитывая то, сколько игроков от нас ушло и какие ребята пришли, нужно время, чтобы построить все заново. В этом году у нас получаются хорошие игры с именитыми соперниками – возможно, благодаря настрою на поединки, футболисты лучше мобилизуют себя.

Впереди нас ожидают матчи в Лиге Европы. В группе у нас не такие именитые соперники, как у «Динамо» или «Шахтера», так что будем стараться набирать очки в каждом матче.

- То, что произошло с «Зарей» на старте чемпионата, объясняется тем, что вы готовите команду в первую очередь к групповому раунду Лиги Европы?

- Мы смотрим на себя, стараемся ни под кого не подстраиваться, играем как играем. Конечно, была скомканная подготовка к чемпионату – максимум 14 дней. Плюс повлияла текучка, многие игроки ушли. Все это в совокупности повлияло.

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Источник — ФК Динамо Киев

(5 голосов)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 04.10.2020 20:56
    -1
    Alexander Киев, 04.10.2020 20:51
    Да, дирявих сьогодні могли сміливо на бутилку садити. Відскочили, повезло. Покажіть клас у матчі із Лестером
    А матч смотреть не пробовал?
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 04.10.2020 20:51
    -1
    Да, дирявих сьогодні могли сміливо на бутилку садити. Відскочили, повезло. Покажіть клас у матчі із Лестером
    Ссылка
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