Игорь СУРКИС: «Луческу на 100% изменил команду. Фаны должны принять его»

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал нежелание ультрас клуба принимать наставника Мирчу Луческу.
«Я не боюсь никаких акций. Если болельщик настоящий, то он примет то, что произошло. Луческу за короткий период изменил команду на 100%, команда попала в Лигу чемпионов, а настоящий болельщик будет поддерживать ее и желать успеха».
«А кто хочет проводить акции - для этого есть майдан», - сказал Суркис в интервью Профутболу.
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Источник — ПроФутбол
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Эксклюзивная акция для Сурка: «Уложи Луческу спать и получи маму гейfunny в подарок».
Выпердеж свинособачий , тебя походу одноклассники сильно часто в школе , головой в толчок совали
Эксклюзивная акция для Сурка: «Уложи Луческу спать и получи маму гейfunny в подарок».
Эксклюзивная акция для Сурка: «Уложи Луческу спать и получи маму гейfunny в подарок».
Эксклюзивная акция для Сурка: «Уложи Луческу спать и получи маму гейfunny в подарок».
Выпердеж свинособачий , тебя походу одноклассники сильно часто в школе , головой в толчок совали
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