Игорь СУРКИС: «Луческу на 100% изменил команду. Фаны должны принять его»

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал нежелание ультрас клуба принимать наставника Мирчу Луческу.

«Я не боюсь никаких акций. Если болельщик настоящий, то он примет то, что произошло. Луческу за короткий период изменил команду на 100%, команда попала в Лигу чемпионов, а настоящий болельщик будет поддерживать ее и желать успеха».

«А кто хочет проводить акции - для этого есть майдан», - сказал Суркис в интервью Профутболу.