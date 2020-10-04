Игорь СУРКИС: «Луческу на 100% изменил команду. Фаны должны принять его»

Игорь Суркис считает, что для акций есть майдан

  • 04.10.2020 20:29
  • 2286 просмотров
  • 9 комментариев
Игорь СУРКИС: «Луческу на 100% изменил команду. Фаны должны принять его»
© fcdynamo.kiev.ua

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал нежелание ультрас клуба принимать наставника Мирчу Луческу.

«Я не боюсь никаких акций. Если болельщик настоящий, то он примет то, что произошло. Луческу за короткий период изменил команду на 100%, команда попала в Лигу чемпионов, а настоящий болельщик будет поддерживать ее и желать успеха».

«А кто хочет проводить акции - для этого есть майдан», - сказал Суркис в интервью Профутболу.

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Источник — ПроФутбол

(12 голосов)

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Комментарии
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 04.10.2020 20:57
    -1
    jekаfunny, 04.10.2020 20:54
    Где трансферы Игорем ?
    Не скули гейfunny - это не твоё пидарёнское дело
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 04.10.2020 20:57
    +1
    Forever_young_12, 04.10.2020 20:41
    Я не боюсь никаких акций.... (с)
    Эксклюзивная акция для Сурка: «Уложи Луческу спать и получи маму гейfunny в подарок».
    Кто о чем , а дырявожопая Форевка думает как 60 летний Суркис укладывает 75 летнего Луческу спать
    Выпердеж свинособачий , тебя походу одноклассники сильно часто в школе , головой в толчок совали
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 04.10.2020 20:54
    +1
    Где трансферы Игорем ?
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 04.10.2020 20:52
    -3
    Forever_young_12, 04.10.2020 20:41
    Я не боюсь никаких акций.... (с)
    Эксклюзивная акция для Сурка: «Уложи Луческу спать и получи маму гейfunny в подарок».
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 04.10.2020 20:47
    -3
    OKs100, 04.10.2020 20:38
    Чтобы купить игроков, сначала нужно украсть деньги на них.
    больше 30 лямов евро, уже получили от УЕФА за этот сезон. Игореша где деньги?
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 04.10.2020 20:41
    -6
    Я не боюсь никаких акций.... (с)
    Эксклюзивная акция для Сурка: «Уложи Луческу спать и получи маму гейfunny в подарок».
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 04.10.2020 20:38
    -1
    Andre066, 04.10.2020 20:34
    Игроков покупай! 2 матча 2 таймы провалтены! Что Гент что Заря -замены не спасают
    Чтобы купить игроков, сначала нужно украсть деньги на них.
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 04.10.2020 20:37
    -3
    Тварина тупоголова проригівська.
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 04.10.2020 20:34
    -3
    Игроков покупай! 2 матча 2 таймы провалтены! Что Гент что Заря -замены не спасают
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 04.10.2020 20:57
    +1
    Forever_young_12, 04.10.2020 20:41
    Я не боюсь никаких акций.... (с)
    Эксклюзивная акция для Сурка: «Уложи Луческу спать и получи маму гейfunny в подарок».
    Кто о чем , а дырявожопая Форевка думает как 60 летний Суркис укладывает 75 летнего Луческу спать
    Выпердеж свинособачий , тебя походу одноклассники сильно часто в школе , головой в толчок совали
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 04.10.2020 20:54
    +1
    Где трансферы Игорем ?
    Ссылка
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