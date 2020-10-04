Оценки матча Динамо – Заря. Героем матча стал голкипер гостей Шевченко

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 5-го тура УПЛ «Динамо» – «Заря» (1:1).

Лучшим игроком матча стал голкипер гостей Никита Шевченко (7.0).

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

Оценки Sport.ua за матч «Динамо» – «Заря» – 1:1:

Замены «Динамо»: Виктор Цыганков – 5,0; Богдан Леднев – 5,0; Денис Попов – 6,0.

Замены «Зари»: Егор Назарина – 5,5; Ловро Цвек – 6,0; Михайло Перович – 5,0; Агрон Руфати – б/о.