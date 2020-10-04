Оценки матча Десна – Шахтер. Самую высокую оценку получил Мостовой

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 5-го тура УПЛ «Десна» – «Шахтер» (2:2).

Лучшим игроком матча стал Андрей Мостовой (7.5), автор первого гола хозяев поля в этом матче. У «горняков» выделялись Виктор Коваленко и Виктор Корниенко (по 7.0).

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

Оценки Sport.ua за матч «Десна» – «Шахтер» – 2:2:

Заміни «Десни»: Старенький – б/о, Западня – б/о, Дегтярьов – б/о.

Заміни «Шахтаря»: Тете – 6,5, Степаненко – 6,0, Соломон – 6,5, Фернандо – 6,0, Дентіньо – б/о.