ВИДЕО. Быстрый ответ Десны. Два гола в ворота Шахтера

В матче УПЛ «Десна» - «Шахтер» гости быстро забили гол, однако черниговская команда ответила двумя точными ударами. Сперва отличился Мостовой, а затем Тотовицкий.
Гол Мостового
Гол Тотовицкого
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Источник — Sport.ua
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