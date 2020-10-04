ВИДЕО. Быстрый ответ Десны. Два гола в ворота Шахтера

Черниговская команда пропустила, но быстро вышла вперед

  • 04.10.2020 17:58
  • 5619 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Быстрый ответ Десны. Два гола в ворота Шахтера
© desna.football

В матче УПЛ «Десна» - «Шахтер» гости быстро забили гол, однако черниговская команда ответила двумя точными ударами. Сперва отличился Мостовой, а затем Тотовицкий.

Гол Мостового

Гол Тотовицкого

 

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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 04.10.2020 18:59
    0
    оба гола как на тренировке, защитники шахты просто наблюдали стоя
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 04.10.2020 18:07
    +1
    Реакция у Пятова как у панды, только не у той что с мультика
    Ссылка
    Алекс Морган
    online
      Алекс Морган, 04.10.2020 18:02
    0
    Защита у Шахты в отпуске
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 04.10.2020 18:00
    +2
    Пятов - это Гигант!!!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 04.10.2020 18:00
    +2
    Пятов - это Гигант!!!
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 04.10.2020 18:07
    +1
    Реакция у Пятова как у панды, только не у той что с мультика
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 04.10.2020 18:59
    0
    оба гола как на тренировке, защитники шахты просто наблюдали стоя
    Ссылка
    Алекс Морган
    online
      Алекс Морган, 04.10.2020 18:02
    0
    Защита у Шахты в отпуске
    Ссылка
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