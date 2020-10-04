Яремчук оформил дубль за три минуты

24-летний украинский нападающий «Гента» Роман Яремчук отметился быстрым дублем в поединке 8-го тура чемпионата Бельгии против «Беерсхота».
Яремчук забил на 12-й и 15-й минутах встречи, сделав счет 2:0 в пользу своей команды. Это первые голы футболиста в чемпионате Бельгии в текущем сезоне.
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Источник — Sport.ua
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Ничего на свете лучше нету!
Украинец с бельгийцем - братья навек!!!
Ничего на свете лучше нету!
Украинец с бельгийцем - братья навек!!!
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