Яремчук оформил дубль за три минуты

Украинский форвард «Гента» дважды поразил ворота «Беерсхота»

  • 04.10.2020 17:22
  • 2115 просмотров
  • 3 комментария
Яремчук оформил дубль за три минуты
© ФК Гент. Роман Яремчук

24-летний украинский нападающий «Гента» Роман Яремчук отметился быстрым дублем в поединке 8-го тура чемпионата Бельгии против «Беерсхота».

Яремчук забил на 12-й и 15-й минутах встречи, сделав счет 2:0 в пользу своей команды. Это первые голы футболиста в чемпионате Бельгии в текущем сезоне.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 04.10.2020 17:47
    0
    Хорошо. Теперь опять:
    Ничего на свете лучше нету!
    Украинец с бельгийцем - братья навек!!!
    Ссылка
    sapr_jenja
      sapr_jenja, 04.10.2020 17:42
    0
    Ссылка
    Vlad Rasevski
      Vlad Rasevski, 04.10.2020 17:34
    +1
    Ссылка
    Vlad Rasevski
      Vlad Rasevski, 04.10.2020 17:34
    +1
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 04.10.2020 17:47
    0
    Хорошо. Теперь опять:
    Ничего на свете лучше нету!
    Украинец с бельгийцем - братья навек!!!
    Ссылка
    sapr_jenja
      sapr_jenja, 04.10.2020 17:42
    0
    Ссылка
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