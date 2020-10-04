Брюгге Соболя всухую разгромил Андерлехт Михайличенко

В поединке 8-го тура чемпионата Бельгии по футболу «Брюгге» дома разбил «Андерлехт» со счетом 3:0.
В игре приняли участие украинские футболисты: 25-летний защитник «Брюгге» Эдуард Соболь, чей контракт принадлежит донецкому «Шахтеру», и 23-летний защитник «Андерлехта» Богдан Михайличенко. Оба футболиста вышли в стартовых составах своих команд и провели полный матч.
«Брюгге» — «Андерлехт» — 3:0
Голы: Дьятта, 23, Ванакен, 48, с пенальти, Вормер, 90
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Источник — Sport.ua
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