Олимпик — Александрия. Видео гола Гречишкина

29-летний украинский полузащитник «Александрии» Дмитрий Гречишкин отметился забитым голом в поединке 5-го тура УПЛ против «Олимпика». Гречишкин реализовал пенальти на 93-й минуте встречи, установив окончательный счет в матче — 3:2 в пользу «Олимпика».
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Источник — Футбол 1/2/3
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