Олимпик — Александрия. Видео удаления Банады

28-летний украинский полузащитник «Александрии» Евгений Банада был удален в поединке 5-го тура УПЛ против донецкого «Олимпика». Банада получил красную карточку в добавленное к первому тайму время за агрессивное поведение при борьбе с Политыло.
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Источник — Футбол 1/2/3
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