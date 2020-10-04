Олимпик — Александрия. Видео гола Зотько

Футболист хозяев точным ударом с пенальти сделал счет 3:0 на 44-й минуте матча

  • 04.10.2020 15:14
  • 586 просмотров
  • 1 комментарий
Олимпик — Александрия. Видео гола Зотько
© ФК Олимпик Донецк. Иван Зотько

24-летний украинский защитник «Олимпика» Иван Зотько отметился забитым голом в поединке 5-го тура УПЛ против «Александрии». Зотько реализовал пенальти на 44-й минуте встречи, сделав счет 3:0 в пользу донецкой команды.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 04.10.2020 15:53
    0
    Рука прижата к телу. Какой пеналь? Мало того. что судья левый, так еще таких левых комментаторов не припомню. Удивили обе команды. Александрия явно слабее своего уровня играет, а Олимпик порадовал.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 04.10.2020 15:53
    0
    Рука прижата к телу. Какой пеналь? Мало того. что судья левый, так еще таких левых комментаторов не припомню. Удивили обе команды. Александрия явно слабее своего уровня играет, а Олимпик порадовал.
    Ссылка
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