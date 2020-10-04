Олимпик — Александрия. Видео гола Зотько

24-летний украинский защитник «Олимпика» Иван Зотько отметился забитым голом в поединке 5-го тура УПЛ против «Александрии». Зотько реализовал пенальти на 44-й минуте встречи, сделав счет 3:0 в пользу донецкой команды.
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Источник — Футбол 1/2/3
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