Источник: Цыганков останется в Динамо минимум до зимы

Киевский клуб не продаст украинского футболиста

  • 04.10.2020 15:03
  • 2844 просмотра
  • 5 комментариев
Источник: Цыганков останется в Динамо минимум до зимы
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

Киевское «Динамо» не будет продавать 22-летнего украинского вингера Виктора Цыганкова в текущее трансферное окно.

«Цыганков остается до зимы. Точно», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

В текущем сезоне Цыганков провел за «Динамо» 6 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча.

Контракт Виктора с киевским клубом рассчитан до лета 2023-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €19 миллионов.

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Источник — Telegram

(10 голосов)

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Комментарии
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 04.10.2020 15:56
    -1
    Видимо пока у Витюши шуры муры со своим кобельком Лаки, то его решили не трогать - ждут, кто из них первый забеременеет
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 04.10.2020 15:53
    0
    Олег Тимофеюк, 04.10.2020 15:45
    Ориентировочная стоимость футболиста составляет €19 миллионов.
    Они там что то курят нереальное ))Они уже за супрягу бревно хотели 20))))а стоимость его 2 максимум!!!торги сами собой устраивают
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 04.10.2020 15:45
    -2
    Ориентировочная стоимость футболиста составляет €19 миллионов.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 04.10.2020 15:26
    +5
    Syrok-oxlx, 04.10.2020 15:22
    Похер
    Очень важное мнение! Учтено!
    Ссылка
    Syrok-oxlx
      Syrok-oxlx, 04.10.2020 15:22
    -1
    Похер
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 04.10.2020 15:26
    +5
    Syrok-oxlx, 04.10.2020 15:22
    Похер
    Очень важное мнение! Учтено!
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 04.10.2020 15:53
    0
    Олег Тимофеюк, 04.10.2020 15:45
    Ориентировочная стоимость футболиста составляет €19 миллионов.
    Они там что то курят нереальное ))Они уже за супрягу бревно хотели 20))))а стоимость его 2 максимум!!!торги сами собой устраивают
    Ссылка
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