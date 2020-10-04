Источник: Цыганков останется в Динамо минимум до зимы

Киевское «Динамо» не будет продавать 22-летнего украинского вингера Виктора Цыганкова в текущее трансферное окно.
«Цыганков остается до зимы. Точно», — пишет канал «Динамо Киев Inside».
В текущем сезоне Цыганков провел за «Динамо» 6 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча.
Контракт Виктора с киевским клубом рассчитан до лета 2023-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €19 миллионов.
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Источник — Telegram
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