Источник: Цыганков останется в Динамо минимум до зимы

Киевское «Динамо» не будет продавать 22-летнего украинского вингера Виктора Цыганкова в текущее трансферное окно.

«Цыганков остается до зимы. Точно», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

В текущем сезоне Цыганков провел за «Динамо» 6 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча.

Контракт Виктора с киевским клубом рассчитан до лета 2023-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €19 миллионов.