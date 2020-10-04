ФЕДОРОВ: «С приходом Луческу в игре Динамо появилась раскрепощенность»

Накануне игры с луганской «Зарей» ассистент старшего тренера молодежной команды «Динамо» Сергей Федоров поделился своими ожиданиями.
- Ожидаю хорошего результата, прежде всего. Поэтому, думаю, что все будет хорошо.
- Плотный график не скажется на физических кондициях динамовцев?
- Существует такое понятие, как ротация, и думаю, что тренерский штаб справится с этим. Появится шанс проявить себя футболистам, которые получают меньше игровой практики.
- Какие сильные стороны «Зари» на данный момент вы могли бы выделить?
- «Заря» сейчас выглядит довольно неплохо. Они набирают кондиции, появляется тот рисунок игры, который был раньше. Это добротная команда, быстрая, хорошо владеет мячом. Но, думаю, наши игроки должны справиться с «Зарей».
- Изменилась ли игра «Динамо» с приходом Луческу?
- Появилась раскрепощенность, улучшилась организация и дисциплина, а также ответственность за свою игру, игру команды и выполнение поставленных задач.
- Супряга все чаще заявляет о себе – на данный момент это лучший форвард команды?
- Говорить об этом еще рано – впереди весь сезон. Что касается молодых игроков, то обязательно будет шанс у Богдана Леднева проявить себя. Тымчик получил его, но травма немного его выбила из строя. Они достойны играть в основном составе. Но это нужно доказывать, и когда дается шанс, использовать его на сто процентов.
- Можете спрогнозировать исход поединка «Динамо» с «Зарей»?
- Счет не спрогнозирую, но уверен, что преимущество будет на стороне динамовцев.
Источник — ФК Динамо Киев
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