ФЕДОРОВ: «С приходом Луческу в игре Динамо появилась раскрепощенность»

Специалист рассказал, как изменилась игра киевской команды при румынском тренере

  • 04.10.2020 14:28
  • 74 просмотра
  • 0 комментариев
ФЕДОРОВ: «С приходом Луческу в игре Динамо появилась раскрепощенность»
© ФК Динамо Киев. Сергей Федоров

Накануне игры с луганской «Зарей» ассистент старшего тренера молодежной команды «Динамо» Сергей Федоров поделился своими ожиданиями.

- Ожидаю хорошего результата, прежде всего. Поэтому, думаю, что все будет хорошо.

- Плотный график не скажется на физических кондициях динамовцев?
- Существует такое понятие, как ротация, и думаю, что тренерский штаб справится с этим. Появится шанс проявить себя футболистам, которые получают меньше игровой практики.

- Какие сильные стороны «Зари» на данный момент вы могли бы выделить?
- «Заря» сейчас выглядит довольно неплохо. Они набирают кондиции, появляется тот рисунок игры, который был раньше. Это добротная команда, быстрая, хорошо владеет мячом. Но, думаю, наши игроки должны справиться с «Зарей».

- Изменилась ли игра «Динамо» с приходом Луческу?
- Появилась раскрепощенность, улучшилась организация и дисциплина, а также ответственность за свою игру, игру команды и выполнение поставленных задач.

- Супряга все чаще заявляет о себе – на данный момент это лучший форвард команды?
- Говорить об этом еще рано – впереди весь сезон. Что касается молодых игроков, то обязательно будет шанс у Богдана Леднева проявить себя. Тымчик получил его, но травма немного его выбила из строя. Они достойны играть в основном составе. Но это нужно доказывать, и когда дается шанс, использовать его на сто процентов.

- Можете спрогнозировать исход поединка «Динамо» с «Зарей»?
- Счет не спрогнозирую, но уверен, что преимущество будет на стороне динамовцев.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности