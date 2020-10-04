ФЕДЕЦКИЙ: «С Испанией и Германией всегда хочется прыгнуть выше головы»

Бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий рассказал о перспективах «сине-желтых» в Лиге наций.

— Итоговый счет матча с Испанией (0:4) показал, где находится сборная Украины, или такой разгром был просто недоразумением?

— Не считаю, что такой счет дает повод говорить о том, что между сборными настолько большая разница. Это один отдельно взятый матч. Без сомнения, испанцы были сильнее. Однако я уверен, что в нашей сборной пройдет серьезный анализ этого поединка. Этот проигрыш был крайне полезен в зачет подготовки к финальной части чемпионата Европы, которая, надеюсь, состоится в 2021-м году.

— После двух туров «сине-желтые» занимают второе место. Это отличный для нас показатель?

— Мотивация должна присутствовать всегда, пусть даже этот турнир и призван заменить товарищеские матчи. Выступая в компании с такими сборными, как Испания, Германия или Швейцария, всегда хочется прыгнуть выше головы. Приятно видеть сборную Украины среди лучших. Однако самый важный турнир ждет нашу команду в следующем году.

— Каковы теперь перспективы команды Андрея Шевченко в Лиге наций?

— Варианты могут быть разные. Сейчас ведь вызывается много молодых футболистов, им тоже могут дать игровое время, но ребятам еще нужно понять структуру игры коллектива. Сразу добиться полного взаимопонимания практически невозможно…