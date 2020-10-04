ФЕДЕЦКИЙ: «С Испанией и Германией всегда хочется прыгнуть выше головы»

Бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий рассказал о перспективах «сине-желтых» в Лиге наций.
— Итоговый счет матча с Испанией (0:4) показал, где находится сборная Украины, или такой разгром был просто недоразумением?
— Не считаю, что такой счет дает повод говорить о том, что между сборными настолько большая разница. Это один отдельно взятый матч. Без сомнения, испанцы были сильнее. Однако я уверен, что в нашей сборной пройдет серьезный анализ этого поединка. Этот проигрыш был крайне полезен в зачет подготовки к финальной части чемпионата Европы, которая, надеюсь, состоится в 2021-м году.
— После двух туров «сине-желтые» занимают второе место. Это отличный для нас показатель?
— Мотивация должна присутствовать всегда, пусть даже этот турнир и призван заменить товарищеские матчи. Выступая в компании с такими сборными, как Испания, Германия или Швейцария, всегда хочется прыгнуть выше головы. Приятно видеть сборную Украины среди лучших. Однако самый важный турнир ждет нашу команду в следующем году.
— Каковы теперь перспективы команды Андрея Шевченко в Лиге наций?
— Варианты могут быть разные. Сейчас ведь вызывается много молодых футболистов, им тоже могут дать игровое время, но ребятам еще нужно понять структуру игры коллектива. Сразу добиться полного взаимопонимания практически невозможно…
Источник — zbirna.com
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